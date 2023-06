/FOTOGALERIE a VIDEO/ Roli favorita splnili ve 24. kole divize E fotbalisté Batova. Otrokovický celek na půdě posledního zachraňujícího HFK Olomouc sice rozhodl až v závěru díky trefě Šišky, ovšem o náhodu se nejednalo.

Pyro v podání Baťova | Video: Deník/David Kubatík

„Popravdě jsme měl strach, že i přes převahu to bude ten zápas, kdy mlžete hrát tři čtyři hodiny a přesto gól nedáte. Naštěstí Patrik to zlomil,“ smál se trenér divizního nováčka Pavel Gerych.

Jeho výběr přitom vstupoval do zápasu bez čtyř hráčů základu a vykartovaného Pavla Bršlici. „Trápí nás zranění, není to ideální, naštěstí je už konec soutěže. Kluci, co dostali šanci odehráli dobrý zápas,“ potěšilo trenéra.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„První poločas byl v poli vyrovnaný, domácí jsme nepustili do šance naopak my spálili dvě gólovky Gojšem a Šiškou. Po změně stran našich šancí přibývali a dokonce jsme v 75. minutě po faulu kopali penaltu, ale Honza Gojš překopl bránu. Dál jsme tlačili, šancí měli opravdu hodně. Soupeř na druhé straně měl nějaké závary, ale do větší šance jsme je nepustili,“ těšilo Gerycha, jenž si oddechl v 83. minutě.

„Patrik Šiška převzal balon, obehrál dva hráče a pěknou střelou rozhodl,“ hřálo u srdce trenéra Baťova, jehož výběr čeká ve středu dohrávka zápasu ve Vsetíně a poté víkendový závěrečný duel na hřišti Nových Sadů v Olomouci.

„Pět hráčů letí na finálový turnaj Regions Cupu, proto jsme si poslední kolo předehráli,“ dodal otrokovický kouč.

HFK OLOMOUC - SK BAŤOV 0:1 (0:0)

Branka 83. Šiška. Rozhodčí: Krupa, 100 diváků.