Všechny tři branky dali domácí do 55. minuty. „Byli jsme jednoznačně lepší, soupeře jsme nepustili do větší šance. V tu dobu jsem si myslel, že zápas zvládneme, věřil jsem ve výhru,“ pustil se do hodnocení trenér Baťova.

„Bohužel jsme po naší třetí trefě rychle inkasovali, Sady skórovaly z ojedinělé šance a skrumáže. Když chvíli na to chybovala naše obrana s gólmanem, soupeř byl opět v zápase. Navíc také nastřelil tyč!“ nestačil se divit Lehkoživ.

Od té chvíle se hra Otrokovic změnila. „Po slepených dvou trefách jsme znejistěli, nervozita se začala vkrádat na naše kopačky. Postupem času jsme se sice dokázali zklidnit, ale s výjimkou jedné naší gólové šance na čtvrtý gól už moc příležitostí k vidění nebylo,“ poznamenal trenér domácích.

O remízovém osudu zápasu rozhodla čtvrtá minuta nastavení. „Po standardce a následné skrumáži se podařilo soupeři snad napotřetí protlačit míč do naší sítě.“

Zdroj: Břenek Martin

Kromě ztráty dvou bodů do záchranářských bojů Baťovští přišli o dalšího hráče. Po deseti minutách hry musel kvůli svalovému zranění střídat Šiška. „Další hráč na několik týdnů mimo hru. Pozitivem je, jak se situaci zvládají naši mladí hráči. Snad nám to vydrží,“ přeje si Jindřich Lehkoživ.

Branky: 38. z pen. a 55. z pen. Sotolář, 52. Novák - 58. a 63. Ambrož - 90. Přikryl. Rozhodčí: Prokůpek, 170 diváků.