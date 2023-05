/FOTOGALERIE a VIDEO/ To byl šok, to nikdo nečekal. Vyrovnanost jarní část divize E bohužel potvrdili divizní fotbalisté Baťova, kteří ve 21. kole darovali všechny tři body o záchranu stále bojujícímu a snaživému Šumperku (0:3).

Divizní fotbalisté Baťova (ve žlutém) v nedělním 21. kole skupiny E doma podlehli Šumperku 0:3. | Video: Zapletal Mojmír

Divizní Holešov přibrzdil chlad a nadšeně bojující soupeř

„To jsme nečekali ani my, je to velké zklamání, protože s Hanáky se dalo minimálně bodovat,“ neskrýval rozčarování trenér Baťova Pavel Gerych.

Domácí reálně bojující o konečnou bramborovou čtvrtou příčku si věřili a toužili po 11. výhře sezonu. Bohužel zůstalo jen u slov a odhodlání v kabině.

„Zápas se mi hodnotí těžce, vůbec se nám nepovedl, ve všech směrech,“ zazoufal si rozčarovaný kouč nováčka. „První poločas byl bez šancí, navíc jsme hráli proti silnému větru, což nám ztěžovalo kombinaci. I přesto jsme na lavičce doufali, že uhrajeme poločasových 0:0. Místo toho přišla těsně před koncem ojedinělá šance, brejk a vedení soupeře,“ popsal klíčový okamžik zápasu trenér domácích.

OBRAZEM: fotbalový Slavičín potvrdil v anglickém týdnu pozici lídra divize E

Po obrátce a větrem v zádech Otrokovičtí čekali, že na protivníka vletí a vytvoří si tlak, vyrovnají. „Místo toho přišla čtvrthodina naprostého chaosu a zmaru. Šumperk dal další dva góly a měl další dvě tři vyložené šance, při kterých domácí podržel brankář Medek. I tak za stavu 0:3 bylo rozhodnuto a po zápase. Po prostřídání jsme se sice zvedli a zlepšili výkon, ale na více to nestačilo. Prakticky za celý zápas jsme si žádnou vyloženou šanci nevypracovali,“ mrzí nejvíce Gerycha, jenž věří, že se se hráči ze zápasu ponaučí a současně na něj co nejrychleji zapomenou.

„Byl to zápas blbec, nepovedl se nám, protože jsme do něj nedali maximum. Naštěstí máme nahráno a nemusíme propadat panice. Opět se ale ukázalo, že soupeři nás už mají přečtené, není to jako na podzim. Všichni k nám v odvetách již nejezdí útočit a hrát fotbal, ale spíše vsadí na zabezpečenou obranu a vyčkávají. My se tak těžko prosazujeme a dostáváme góly z brejků. Už prostě nejsme nováček,“ pousmál se trenér Baťova, kterého čeká za týden další nelehký protivník.

MISTROVSKÁ KOPANÁ

Derby na půdě zlepšujícího se Holešova. „Šlape mu to, i díky zimním posilám je zase lepší. Popravdě ani jejich porážka ve Všechovicích se nečekala, o to důležitější bude pro nás minimálně udržet aktuální náskok šesti bodů na něj. Tedy u nich neprohrát, ještě lépe vyhrát. Bude to ale hodně těžké a poslední výkon by určitě na úspěch nestačil,“ dodal pokorně trenér Baťova Pavel Gerych.

SK BAŤOV - FK ŠUMPERK 0:3 (0:1)

Branky: 44. Nováček, 47. Strnad, 58. Šidlík. Rozhodčí: Nejezchleb, 120 diváků.