Jeho výběr tak nejenže v odvetách ještě nepoznal hořkost porážky, ale včetně podzimních duelů drží sérii osmi zápasů, kdy bodoval, přesněji dohromady nasbíral 20 bodů a v tabulce drží šesté místo.

Nedělní dopolední výkon TVD ale nepatřil mezi nejlepší. „Z naší strany to nebylo dobré, byli jsme pomalí, první půli nám co se kombinace, šancí a útočné hry dopředu týče vůbec nevyšel. Částečně to jde i za mnou, neboť jsme zkoušeli jiné rozestavení,“ upřesnil Slončík.

Po změně stran to na pažitu byl již jiný, lepší Slavičín. „Po další změně rozestavení to již bylo od nás zajímavější, více jsme se začali prosazovat po stranách. Vytvořili jsme si šance, ale i přes jeden vstřelený gól nám to v řešení finální fáze a v koncovce nějak nelepí. Vyhráli jsme sice zaslouženě, ale měli jsme se vícekrát prosadit, dát více branek,“ dodal ve svém hodnocení Slončík, jehož výběr čeká těžká prověrka – na půdě čtvrtého Bzence.

SLAVIČÍN – NOVÝ JIČÍN 1:0 (0:0)

Branka: 66. Naňák. Rozhodčí: Vlk, 170 diváků.