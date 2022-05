Začátek zápasu jeho svěřenci nezachytili, naštěstí nebyli potrestáni. „Bohužel po dvaceti minutách se hranil stoper Kocián a my museli sestavu přeskládat. To nám pomohlo, po krásné střele Školníka jsme šli do vedení a dokonce mohli přidat i další gól,“ mrzí s odstupem trenéra Slavičína.

Jeho barvám ještě více pomohlo vyloučení po druhé žluté kartě hráče domácích. „V této fázi jsme měli rozhodnout. Měli jsme několik možností napříč sestavou přidat minimálně jednu dvě branky. Když se tak nestalo, domácí s přibývajícím čase vycítili šanci, vše vsadili na jednu kartu a dočkali se vyrovnání,“ dokončil hodnocení Petr Slončík.

VSETÍN - SLAVIČÍN 1:1 (0:1)

Branky: 88. Šulák (pen.) - 40. Školník. Rozhodčí: Budovič, ČK: 53. Dulík (Vs.), 150 diváků.