Také zápas v Bzenci začali aktivně a po půlhodině rychle vedli o dvě branky. „Zápas byl v naší režii, hru jsme měli pod kontrolou a mohli přidat i další branky. Místo navýšení náskoku dal soupeř gól do šatny, což mu hodně pomohlo,“ vypozoroval a zamrzelo Slončíka.

Také po přestávce byl k viděný podobný scénář. Navíc, když byl vyloučen domácí kapitán, vše vypadalo ideálně.

„Opak byl pravdou! Přesilovka nám ublížila, zatímco soupeř neměl co ztratit a opřel se do toho, my přestali běhat. Chvílemi to smrdělo vyrovnáním, podržel nejednou nás podržel gólman Mendl, navíc jsme neproměňovali brejky. Až kuriózní situace, kdy domácí při odkopu trefili svého hráče a dali si vlastence, definitivně přinesla zlom a rozhodnotí. Zatímco s první půli jsem byl spokojen, nad druhou visí varovný prst!“ zdůraznil Petr Slončík.

BZENEC - SLAVIČÍN 1:3 (1:2)

Branky: 45. Čech - 25. Goňa, 33. Žůrek, 84. vlastní (Jakub Linek) . Rozhodčí: Prokůpek, 160 diváků.