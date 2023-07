Divizní Holešov už vyhrál v přípravě. Jaké posily už má a chce?

A s výjimkou jediné Slavičín vždy patřil k tomu nejlepšímu. „Po dovolené na horách jsem odpočatý, stejně jaký celý tým. Ten až na pár pracovních a dovolenkových omluvenek začal s přípravou v pondělí. Bylo nás okolo dvaceti,“ upřesnil bývalý ligový fotbalista, jehož syn Tom nyní dokazuje své fotbalové umění v dresu Zlína.

Měnit osvědčený plán přípravy ve Slavičíně nechce. Není důvod. „Moc prostoru ani nemáme. Kluci se i během pauzy hýbali, měli sportovní aktivity. Váhu jsem vytahovat nemusel,“ směje se Slončík.

Sázet bude na osvědčenou kostru týmu. „Moc změn nemáme, kluci se znají, vědí, co chceme hrát. Jde jen o to nastartovat se a připomenout si automatizmy. Máme na to necelý měsíc. To stačí,“ je realistou kouč.

Slavičín během léta opustili Lukáš Šebák (Nevšová), Michal Šoman (ukončil kariéru) a Hrabina. „Do okolních klubů odešli i někteří dorostenci, dorazové ročníky, aby již přičichli velkému, dospělému fotbalu,“ upřesnil Slončík, jenž uvítal také nové, spíše staronové tváře.

„Po roce v Napajedlech posílí naše krajní řady Adam Jakubowicz, za posilu považuji i návrat do přípravy Davida Staňka, jemuž na jaře práce nedovolila se více fotbalově rozvíjet,“ prozradil jisté posily kouč.

Další doplnění by si dokázal představit, ale ne za každou cenu. „Do přípravy se zapojí a šanci dostane několik hráčů z okolí a bude záležet na nich, zda se prosadí, akceptují vyšší nároky,“ pousmál se náročný trenér.

A jaké posty by rád ještě posílil? „Vždy říkám, že to není o postech. Kvalitnímu hráči vždy místo v týmu najdu. Já rozděluji hráče spíše na středové, krajní a univerzály,“ připomněl Slončík s tím, že přestupové okno končí až v září.

Po oznámení losu soutěží byl popravdě hodně rozladěn. „Spíše naštván! Říká se, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Ale pro nás to nepochopitelně neplatí! V předkole poháru vyzveme Kvítkovice, v dalším by nás pak případně čekal Frýdek-Místek. A v prvních dvou kolech divize Nové Sady a HFK Olomouc. Zcela stejní protivníci, jako loni,“ nechápavě kroutí hlavou Slončík. „I kvůli divákům jsem věřil v nové pohárové soutěže, pestřejší rozlosování!“

Příprava Slavičína:

15. 7. Polanka nad Odrou (10.30, venku)

22. 7. Líšeň (11, doma)

28. 7. Kvítkovice (předkolo Mol Cupu, doma)