Přitom první půlhodina na fotbalovou ostudu nic nenasvědčovala. „Byla herně i výsledkově vyrovnaná! Pak jsme ale během deseti minut třikrát inkasovali, Bzenec se pevně chopil opratí a bylo po zápase. Zatímco my se trápili, soupeř se fotbalem bavil, užíval si jej a hlavně střílel branky. Bylo pak už jen otázkou, jak vysoko prohrajeme,“ smutně hodnotí duel trenér Baťova, jenž tak sledoval střelecké představení domácího kanonýra. „Zápas mu vyšel parádně, popravdě ale i my mu hodně pomohli,“ mávl rozladěně rukou.

„Dnes nic pozitivního na našem výkonu nelze najít. Naplno se ukázala herní výkonnost hráčů a kvalita týmů. Bzenec je někde jinde,“ sportovně uznal Lehkožitv.

