„Soupeř z prvních dvou šancí vstřelil dvě branky. Zápas jsme posléze stáhli na rozdíl jednoho gólu. Třetí branku jsme dostali do šatny, což s námi zamávalo. S hráči jsme si vysvětlovali, že s utkáním ještě něco můžeme udělat,“ nevzdával se po stavu 1:3 hlavní kouč Otrokovic Roman Matějka.

O osudu utkání výrazně napověděly úvodní dvě trefy, které se dostavily do 25. minuty.

„Tohle nás prostě zabíjí. Náš herní obraz v prvním poločase nebyl špatný, působili jsme vyrovnaným dojmem. Zápas se lámal gólem ze 46. minuty,“ smutnil Matějka.

Svěřenci 47letého trenéra svému soupeři napomohli ve druhé půli, ve které mu během 12 minut dovolili dva pokutové kopy. Oba proměnil Jan Ambrozek, který se postaral o hattrick.

„Spíše jsme se sesypali až po stavu 4:1. Za dosavadní soutěž jsme soupeřům darovali už tři penalty. Tohle si nemůžeme dovolit, bývá to po jednodušších situacích,“ vylíčil Matějka, na čem otrokovičtí budou muset zapracovat.

Fotbalisté Viktorie se nyní po těžkém úvodu – Petřkovice, Frýdek-Místek a Uničov – v sobotu doma představí proti Uherskému Brodu. Ten na svém stadionu přivítají od 10:15.

„Utkání proti Uničovu bude potřeba co nejrychleji hodit za hlavu. Pokud se to s námi poveze do dalšího zápasu, tak to nebude dobré,“ dodal Matějka.

SK Uničov - FC Viktoria Otrokovice 7:1 (3:1)

Branky: 12. Vichta, 24. Komenda, 45+1. Ambrozek, 63. Ambrozek (pen.), 75. Ambrozek (pen.), 77. Vasiljev, 89. Komenda – 35. Kiška. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Křepský – Řezníček, Hubený. Delegát: Chytil. Diváci: 270

SK Uničov: Uvízl – Kasal, Koutný, Krayzel, Můčka – Ambrozek (80. Kamas) Bača, Svoboda (72. Vasiljev) – Vichta, komenda (K), Krč (78. Vybíral)

FC Viktoria Otrokovice: Gröger – Malý, Markovič, Koňařík (46. Minář) Jasenský (78. Jasenský), Schlehr, Bahounek (69. Vašulka), Kiška (78. Červenka), Přikryl Š., Dekleva, Přikryl F.

RADEK ŠTOHL