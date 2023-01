Rodák z Valašského Meziříčí se ke konci února 2019 vydal do Zlína, kde zamířil do kategorie U17. Postupně si zahrál také za výběry U18 a U19, uplynulý ročník 2021/2022 nastupoval za B-tým. Letos v létě se však vrátil domů. „Ve zlínském "B" bych neměl takovou vytíženost. Pro mě je důležité, abych co nejvíce času strávil na hřišti a sbíral potřebné zkušenosti,“ vysvětlil návrat do rodných míst Pobořil, který k prvnímu týmu ševců však nepřičichl.

Za "B" Zlína v minulé sezoně absolvoval 26 zápasů, odehrál 1 230 minut. Od začátku srpna se nově sžíval s divizním fotbalem. S Valašským Meziříčím ho po podzimu zakončil na osmém místě Divize F. „Předváděli jsme dobrý fotbal, pouze nás brzdilo příliš mnoho inkasovaných gólů. Pak se těžko vyhrává. Měli jsme tak i vyšší ambice,“ mrzí teprve 20letého záložníka.

Na podzim absolvoval téměř stejnou jako minutáž jako v celém loňském ročníku MSFL. K umístění přispěl dvěma góly. Mimo jiné rozhodl o výhře v nastavení proti Havířovu, kterému zasadil direkt v 94. minutě. „Hlavní bylo, že jsem celý podzim vydržel zdravý, díky čemuž jsem mohl pomáhat týmu,“ nepřeceňoval svoji roli.

Valašské Meziříčí cílilo mnohem výše. Přijde o mladý talent?

Radima Pobořila pochopitelně trápí podzimní umístění mančaftu. Návratu do rodných končin ale nelitoval. „Hodnotím to jedině pozitivně. Bylo super se znovu vidět s klukama, se kterými jsem hrál už od mala. Taky jsem si mohl zahrát s bráchou. Celkově jsme se sešli výborná parta. Myslím, že to šlo vidět i na hřišti!“

Skvělou bandu tvoří také se svým starším bratrem Lukášem, který je brankářskou jedničkou Valašského Meziříčí. Sourozenecké fotbalové trio v tamním klubu doplňuje nejmladší Martin. „I proto bylo super se po necelých čtyřech letech vrátit do Valmezu – mohl jsem bydlet doma a s bráchama se vídat každý den," těší dnes už bývalého hráče Zlína.

„Všechny nás k tomu dovedli rodiče. Jsme jim za vše, co pro nás udělali, neuvěřitelně vděční. Doma se zřídkakdy vedou řečí o něčem jiném než o fotbale,“ pousměje se mladý záložník, který si také stoupl do branky. „Jednou, maximálně dvakrát jsem to zkusil. Zjistil jsem ale, že mě více baví běhat a hrát v poli. Každý jsme si našli to svoje. Oba bráchové jsou jako brankáři moc šikovní,“ vyzdvihuje své sourozence.

I. B třída: Fotbalisté Poličné startují přípravu. S jakými posilami?

Znovu by se přesto mohl stěhovat. Minimálně co se týče fotbalové mapy. Momentálně je na zkoušce ve slovenském druholigovém Púchově, bývalém účastníkovi evropských poháru. „Chtěl jsem zkusit přípravu někde výš. Oslovil mě agent, že by taková možnost byla právě v Púchově,“ přiblížil šanci zabojovat o místo v 11. týmu soutěže.

Dosavadní zkouška je celkově naplánovaná na 10 až 14 dní. „Stejně jako všude, tak i tady se začíná kondiční části, takže to je náročné. Zatím to ale zvládám,“ pochvaluje si Pobořil, který na Slovensku přechodně zůstává. „Jsem tady na hotelu v Púchově. Jsem rád, že mi to klub takto zařídil. S dojížděním by to bylo daleko náročnější,“ uvědomuje si.

Náročnější by byla i zkušenost s novou soutěží. Přesně kvůli tomu ale vše podstupuje.