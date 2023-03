/FOTOGALERIE a VIDEO/ Remízou zahájili odvetnou část divizní fotbalisté Baťova. Zopakovat výsledek, výhru z hřiště Přerova, se sice otrokovickému týmu nepodařilo, přesto nejsou zklamáni.

Fotbalisté Baťova v úvodním jarním kole divize E remizovali s Přerovem 1:1. | Video: Zapletal Mojmír

„Vzhledem k průběhu a držení míče je asi dělba bodů spravedlivá. Při pohledu na šance, kterých jsme měli výrazně více, jsme ale asi byli třem bodům blíže my,“ poznamenal kouč nováčka Pavel Gerych.

Začátek jeho svěřenců byl parádní. Po pěti minutách poslal Baťov do vedení Pavel Bršlica. „Byl nejpohotovější po trmě-vrmě, která následovala po našem rohu,“ popsal důležitý moment pro domácí barvy trenér. „Přerov má mladý běhavý tým, který nám dělal problémy svou rychlostí a pohyblivostí. Dobrou defenzivou jsme jej ale nepouštěli do žádných šancí. Naopak ty největší jsme měli Pafkou a Šiškou my, mohli jsme o přestávce klidně vést 3:0,“ zalitoval Gerych.

A tak po hodině hry přišel trest v podobě vyrovnání. „Škoda ztraceného míče ve středu hřiště, po kterém Přerov udeřil střelou zpoza vápna,“ popsal osudovou chybu kouč.

Poté byl k vidění vyrovnaný zápas, v jehož závěru ale byli nebezpečnější opět domácí. „Soupeře jsme zmáčkli, měli dvě tři tutovky, bohužel bez gólového efektu. Na brankové příležitosti jsme měli vyhrát, ale bod bereme. Coby nováček musíme být pokorní, respektovat sílu soupeře,“ zdůraznil.

Zdroj: Zapletal Mojmír

Černou kaňkou zápasu bylo zranění z úvodu první půle hostujícího útočníka Davida Kašpárka po vzdušném, hlavičkovém souboji s domácím Pavlem Bršlicou. Zatímco otrokovický obránce vyšel ze střetu jen lehce otřesen, přerovského hráče musela odvézt sanitka. „Byl to nezaviněný souboj, který se bohužel hodně podepsal na přerovském hráči, který měl krvavé zranění, s podezřením na otřes mozku. Moc mu přejeme brzké uzdravení a rychlý návrat na fotbalový pažit,“ vzkázal přání za celý otrokovický tým jeho trenér.

Naopak mile jej potěšilo choreo fanoušků Baťova, kteří v pátek večer byli opět nejen slyšet, ale i vidět. „Moc pěkné, povedené, oživilo zápas a náš vstup do jarní části. Díky!“ vzkázal pro změnu do tábora příznivců čtvrtého celku divize E, který za týden, poslední březnovou sobotu, doma vyzve Bzenec.

SK BAŤOV - 1. FC PŘEROV 1:1 (1:0)

Branky: 6. P. Bršlica - 62. Kratochvíl. Rozhodčí: Štipčák, 100 diváků.