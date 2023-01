Proti mateřskému klubu se brankou blýskli jeho odchovanci Radim Hamalčík a Adam Číž, jen obránce Patrik Kulíšek vyšel střelecky naprázdno. To však nikdo v kabině juniorky Zlína neřešil.

Všichni měli radost z dobré hry a přesvědčivého výsledku. „Jsem rád, že jsme se zase prosadili střelecky a tentokrát to i vzadu zvládli s nulou,“ těší kouče vítězného týmu Jana Jelínka.

Ve Slavičíně měl k dispozici i hráče z ligového týmu. První poločas odchytal Šiška, v poli zase nastoupili Reiter, Hrubý a Kovinič.

Přípravný fotbal -

FC TVD SLAVIČÍN – FC TRINITY ZLÍN B 0:6 (0:2)

Branky: Polášek 2, Hamalčík, Bužek, Číž, Němeček.

Slavičín: Vypušťák (Pjajko) – Goňa, Kalus, Rožek, Staněk – Malenovský, Vincour, Školník, Žůrek, Šebák – Juřica. Střídali: Bor, Vašulka, Kořének. Trenér: Slončík.

Zlín B: Šiška – Reiter, Kulíšek, Chrudina, Lakomý – Červinka, Hrubý, Bužek, Trtek – Kovinič, Hamalčík. Střídali: Bachůrek, Mlýnek, Číž, Švach, Uhřík, Mach, Polášek, Němeček, Jura, Hartman. Trenér: Jelínek.

„Úvodní část byla poměrně vyrovnaná. I když jsme měli více ze hry, Slavičín, který začal v silnější sestavě, s námi stačil běhat. Hlavně na konci první půle, kdy jsme vedli 1:0, hrozil z brejků a standardních situací. My jsme naopak po třicáté minuty vypadli z tempa, na malém hřiště to bylo hodně o soubojích,“ hodnotí Jelínek.

Ševci druhý gól přidali až těsně před přestávkou, trefil se Bužek.

Hosté po změně stran vyměnili celou jedenáctku a skóre ještě navýšili. „Do druhé půle jsme vstoupili dobře, aktivně, hned jsme přidali třetí branku. Soupeř pak prostřídal a od té chvíle už se víceméně hrálo pouze na jednu branku,“ líčí Jelínek.

S chutí hrající Zlíňané protivníka z nižší soutěže vůbec nešetřili, nakonec zvítězili rozdílem dvou tříd.

„Výsledek neřešíme. Pro nás mělo utkání spíše kondiční charakter. Byl to náš první zápas po třech měsících a po pár trénincích, soupeř je v tomto ohledu trošku jinde. Pro nás bude směrodatná druhá polovina února a březen,“ ví dobře trenér Slavičína Petr Slončík.

Domácím na úvod zimní přípravy scházeli Naňák, Škubník a Fiala, další hráči šli do utkání bez pořádného tréninku a docela z voleje.

Kvítkovice urvaly překvapivou remízu. Vrátit by se měl Vintr, přijít Buchta

I tak s účastníkem MSFL docela dlouho drželi krok. „V prvním poločase jsme měli silnější a zkušenější sestavu. Čtvrt hodiny jsme se sice hledali, ale postupně jsme si navykli na zápasové tempo a asi od 20. minuty jsme se do toho trošku dostali a hru srovnali. Bylo to od nás celkem slušné. Měli jsme i nějaké příležitosti, ale to soupeř taky,“ líčí Slončík.

Jelikož zkušený kouč nechce na začátku přípravy přetěžovat klíčové borce, sestavu prostřídal. „Zatímco Zlín prostřídal dvě jedenáctky, my poslali do hry i čtyři dorostence, takže rozdíl mezi oběma týmy byl ve druhé půli rapidní,“ přiznává.

V základní sestavě byl uzdravený Šebák, po přestávce nastoupil i Kořének, jenž je ve Slavičíně na zkoušce z Vysokého Pole.

Sobotní přípravný duel byl pikantní hlavně pro trojici slavičínských odchovanců, kteří oblékají zlínský dres. Zápas proti mateřskému klubu si užili mládežničtí reprezentanti Adam Číž s Patrikem Kulíšek a taky nejlepší střelec dorostenecké ligy Radim Hamalčík.

Zatímco pro hráče TVD šlo teprve o první přípravné utkání, fotbalisté Zlína B již mají za sebou duely s Kroměříží a brněnskými Bohunicemi.