Strání poslala do krajského přeboru trefa Martina Salajky z 69. minuty.

„Sestup mě mrzí extrémně moc mrzí. Věřili jsme, že to dokážeme uhrát. Slavičín jsme viděli, byli jsme na něj dobře připravení, bohužel nám chybí kondice a taky nemáme klasického střelce,“ láteřil asistent trenéra Strání a jedna z klubových legend Jaroslav Gardian.

Divize E, 26. kolo -

FC STRÁNÍ – FC TVD SLAVIČÍN 0:1 (0:0)

Branka: 69. Martin Salajka. Rozhodčí: Mayer - Julínek, Soukal (Březáček). Žluté karty: O. Čaňo, Matúš – Goňa, Školník. Diváci: 240.

Strání: Pjajko – Holík, O. Čaňo, Horňák, V. Čaňo – Matúš (81. Hnilo), Silnica, Řihák, Spáčil (86. Bartošek) - Gago, Bobčík (51. Leskovjan). Trenér: Popelka.

Slavičín: Vypušťák – Goňa (64. P. Švach), Škubník, Kocián, Salajka – Jakubowicz Školník, Žůrek (56. Vincour), Fojtů (46. Staněk) – Juřica, Prylopa. Trenér: Slončík.

„První poločas byl ještě fajn, ale pak jsme umřeli na krajích hřiště, ani hrot nám moc nepomohl,“ přidal zklamaně.

Sobotní duel žádnou převratnou podívanou nenabídl, zase to bylo o jednom gólu.

Bývalý zadák vedl úvodní půlhodinu sobotního duelu sám, neboť šéf klubu a hlavní trenér Antonín Popelka asistoval u porod druhorozeného syna Antonniho.

Když na Zelničky dorazil z uherskohradišťské porodnice, byl stav ještě nerozhodný 0:0.

„S Tonym jsme komunikovali, na sestavě jsme se dohodli předem. Naštěstí to stihl ještě do konce poločasu. Má to tady pod placem,“ říká Gardian.

Ani šéfova přítomnost na lavičce ale hráče nenastartovala. Ne že by se domácí nesnažili, vpředu se ale znovu soužili.

Důkazem byla zahozená šance Gaga po čtvrt hodině hry. Hosté zahrozili až těsně před přestávkou, ale hlavičku Salajky zneškodnil Pjajko.

Fotbalisté Strání hlavně v úvodu druhé půle protivníka na deset minut zmáčkli v jeho šestnáctce, z tlaku ale vedoucí gól nevytěžili.

Krajní bek Holík pálil do břevna a tečovaná střela Spáčila šla těsně vedle. Slavičín po změně stran zahrozil hlavičkou Juřici, jehož bravurním zákrokem vychytal gólmana Pjajko.

Skóre otevřel až v 69. minutě Salajka. Domácí se na konci hnali alespoň za vyrovnání, platonická převaha ale branku nepřinesla.

„Měli jsme nacvičené standardky, které nám nevyšly. Trošku jsme se toho lekli. Slavičín měl dvě šance, z nich dal jeden gól a vyhrál. O to víc nás porážka mrzí,“ posteskl si Gardian.

V nastaveném čase ještě hlavičkoval Gago vedle a vysunutý stoper Horňák už nedokázal zakončit.

„Zápas nebyl příliš pohledný, neměl moc velkou kvalitu. Bylo vidět, že Strání hrálo o hodně, my taky nejsme v komfortní situaci. Utkání se mně moc nelíbilo. Byli jsme šťastnější, protože jsme dali gól a soupeř ne, což rozhodlo,“ uvedl hostující kouč Petr Slončík.

S výkonem mužstva příliš spokojený nebyl. „Je pravda, že soupeř se dostal na chvíli do tlaku. Při sérii rohů jsme nebyli schopní dostat se do hry, byli pasivní. Pak jsme ale prostřídali a ve středu hřiště začali hrát a už to bylo lepší,“ uvedl Slončík.

Utrpěného vítězství si vážil. Slavičínští fotbalisté dokázali, že závěr sezony rozhodně nevypouští, s krajským rivalem neměli slitování.

„Takový je fotbal,“ krčí rameny Slončík. „Porazili jsme Holešov i Strání. Soutěž je dlouhodobá. Na soupeře nemůžeme brát ohled. Taky jsme v sezoně měli své problémy, které jsme zvládli překonat. I když teď jsme relativně v klidu, kluci chtějí vyhrávat. I dneska to odpracovali, byť někteří odehráli zápas třeba v křečích,“ dodal Slončík.

Jeho tým zakončí sezonu doma s HFK Olomouc, Strání se s divizí rozloučí za týden ve Vsetíně.