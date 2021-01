„Zimní příprava nám začala už 4. ledna. Na každý týden máme vytvořený plán, který obsahuje jenom běhání, takže zatím jenom běháme, běháme a zase běháme. Máme vytvořenou skupinu v jedné aplikaci, ve které všichni vidíme a hlavně tedy trenér, jak nám to jde. Takže nic nejde ošulit,“ směje se 21letý strážce brumovské svatyně.

Pjajko dobře ví, že bez kondičních dávek se v zimní přípravě lze pouze těžko obejít.

„Prostě to k tomu patří. Na podzim jsme v hodně zápasech odpadli i fyzicky, takže je potřeba pořádně zapracovat na fyzičce. Pro mě je to zatím možná i nejnáročnější zimní příprava,“ přiznává.

Ačkoliv se momentálně připravuje samostatně, tak pro Tomáše Pjajka není problém se do individuálních plánů donutit.

„Věřím ale, že jsou kluci, pro které je to horší. Přece jenom je lepší když jsme spolu, pokecáme, uděláme srandu a podobně. Nicméně teď je taková doba, že spolu být nemůžeme, takže to musíme plnit individuálně,“ přistupuje k přípravě bez odmlouvání.

Na rozdíl od většinu spoluhráčů v poli je však pro mladého gólmana probíhající tréninkový cyklus odlišný než v minulosti.

„Pro mě jako brankáře je přípravě určitě specifická v běhání. My brankáři nejsme zvyklí tolik běhat, ale problém mi to nedělá. Řídím se tím, že to dělám pro sebe, navíc studuji FTK v Olomouci, takže se mi to docela hodí i kvůli škole,“ nachází Pjajko pozitiva na současném modelu.

I díky studijním povinnostem je tak rád, že si jednotlivé fotbalové tréninky může zvolit dle vlastních časových možností.

„Teď máme všechno on-line a zimní příprava mi do školních povinností nijak nezasahuje. Navíc tréninky plníme individuálně přes aplikaci, takže si to můžu odběhat, kdy chci, kdy mám čas. Ale určitě jsou kluci, kteří tolik času nemají. I tak se dá určitě najít čas na splnění tréninkové jednotky,“ věří Tomáš Pjajko.

Pochopitelně jako ostatní jeho kolegové mezi třemi tyčemi má však handicap v možnostech tréninku.

„Situace v tomto ohledu je špatná. Každopádně se na sobě snažím pracovat i brankářsky. Ať už to je třeba odrazová síla nebo i práce s míčem. Párkrát jsme už byli ve dvojici s Radkem Smolíkem udělat si nějaké brankářské věci,“ zmiňuje o tři roky zkušenějšího brankáře Brumova.

Vinou současné epidemiologické situace v zemi se prozatím netuší, zda divizní soutěže začnou v polovině března podle plánu. Úvodní duely ke všemu mají být dohrávky z podzimní části.

„Chybí nám dohrát tři zápasy, takže to není taková hrůza. Myslím si, že to zvládneme v pohodě,“ nemá strach z většího počtu zápasů. Hned však dodává.

„Otázkou však je, jestli se vůbec soutěž rozjede,“ obává se.

Brumovští mají na jaře co napravovat. Z deseti podzimních zápasů získali pouze tři body a momentálně se nachází na poslední příčce Divize E.

„Jedinou světlou výjimkou byl domácí zápas s HFK Olomouc, který jsme vyhráli 5:3,“ vzpomíná divoké vítězství ve druhém kole.

Následně však přišlo osm porážek v řadě.

„Největším problémem byla defenziva celého týmu – špatně jsme dostupovali hráče, všude jsme byli pozdě, tím pádem soupeř měl na všechno spoustu času,“ vidí záležitosti, na kterých svěřenci Martina Koláře potřebují zapracovat.