„Současná situace odpovídá postavení v tabulce. Neřešili jsme pouze fotbalové věci, ale také ty interní. Týkalo se to fungování týmu nebo celé kabiny, což si vzalo svoji daň,“ uznává skleslý Kolář.

„Hodně se ještě učíme, máme mladé kluky, sbírají zkušenosti, musí si zvyknout na určité mechanismy a začít si více věřit. Kluci nyní mohli vypnout, v našem případě to alespoň k něčemu bude. Pokud vzhledem k okolnostem nastane zimní příprava, dostaneme na sebe více času,“ věří 37letý kouč, který s Brumovem z deseti zápasů získal pouhé tři body.

Mluvil jste o interních záležitostech. Mohl byste být konkrétnější?

Nejsou to žádné děsivé věci, spíše ty základní – i co se týče přístupu. Více bych se k tomu vyjadřovat nechtěl.

Kapitán týmu David Kocourek mimo jiné sdělil, že bývá slabší účast na trénincích…

Zaměřujeme se na to, abychom situaci změnili. Ve srovnání s ostatními mančafty trénujeme v malém počtu. Pokud se nesejdeme na tréninku, tak není čas společně pracovat. Klukům bychom rádi vyšli vstříc, aby měli lepší možnost tréninky stíhat.

Někdy vám na trénink údajně přijde pouze devět hráčů…

A z toho jsou pouze čtyři ze základu, ostatní většinou z B-týmu. Je bohužel smutné, když někteří nemají trénink nebo až páteční, těžko se s kádrem pracuje. Hráči hůře nabírají fyzičku a základní věci, které k fotbalu patří. To nezmiňuji ani taktiku.

Co bylo podle vás bylo klíčové, že podzim nedopadl tak jak byste si představovali?

Vzešlo to z herní morálky, zodpovědnosti nebo poctivosti. Vše souvisí se vším. Chce to čas, než si určité záležitosti sednou.

Ve třetím kole ve Slavičíně jste přitom předvedli slušný výkon. Co se poté stalo?

Ve Slavičíně nás to uzemnilo, bohužel jsme nebyli schopni se zvednout. Vždy jsme dostali branku dvě a už se to vezlo. Byla na nás velká deka. Do toho se začaly řešit záležitosti kolem klubu. Máme prostor na to, abychom vyčistili hlavy a přes zimu pracovali na věcech, na které v létě bylo málo času.

Dalším problémem bylo brzké inkasovaní branek. V polovině zápasů jste inkasovali do 15. minuty…

Je to o individuálních až naivních chybách, nedůrazném bránění v prostorech. Proti Brumovu se každému hraje dobře, rád bych proti nám nastupoval. (trpký úsměv) Vše to pramení ze zkušeností. Pokud se hráči v nedostatečném počtu dostaví na trénink, tak se poté těžko trénuje. V zápase se to už těžko dohání nebo koriguje.

Jedním z důvodů vašeho příchodu před sezonou byla horší chemie v kabině…

Není to pouze o momentální situaci, ale bohužel už to tak je dlouhodobě. Fungují zde pravidla, jaká nikde jinde ne. Předchozí trenér Charvát (Pavel Charvát – pozn. red.) na to upozorňoval už při svém působení, vadily mu určité záležitosti – jak se tady kdo prezentuje, jak kdo reaguje.

Uprostřed nedohraného podzimu jste mimo jiné změnil kapitána, Davida Juřicu nahradil David Kocourek. Co vás k tomu vedlo?

David Juřica byl kapitánem už za pana Charváta, nechali jsme to tak. Pro mě osobně však kapitánem není nejlepší hráč na hřišti, ale nejvíce poctivý. Kluk, který dýchá za mančaft, což je David Kocourek. Odevzdá maximum, ať už se daří, nebo nedaří. Ne každý to tak vnímá. Chci však kapitána, který svým přístupem jde příkladem ostatním.

Pochopil bych, kdyby se Davidu Juřicovi nedařilo, byly však zde další faktory, které k tomu vedly. Jedná se o kvalitního hráče, týmu má co nabídnout, kapitánská páska mu však dle mého názoru spíše škodí.

Ať nejsme tak negativní. Jaký zápas pro vás byl letos nejlepší?

Zajisté ten jediný, který jsme vyhráli proti I. HFK Olomouc (5:3 – pozn. red.). V tom utkání to hodně bylo o přístupu, běhání, bojovnosti. Kvalitní pasáže jsme měli také v dalších zápasech, pouze to však byly krátké úseky. Mančaft takhle musí hrát celý zápas. Mužstvo je tvárné, hráči chtějí pracovat. Je to hlavní předpoklad k tomu, aby se zlepšovali.