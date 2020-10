„Předvedená hra odpovídá současnému postavení. Nedaří se nám, nemáme sebevědomí. Většina hráčů si prostě nevěří,“ vidí Kocourek jeden z hlavních problémů mužstva, které v 9 kolech získalo pouhé tři body a uzavírá divizi E.

„Pochopitelně je to hodně o psychice. Tolik proher v řadě není nic příjemného,“ smutní 27letý záložník.

Společně se svými parťáky letos zažil jedinou výhru. Hned ve druhém kole na domácím hřišti zvládli divoký zápas proti HFK Olomouci, kterou porazili 5:3.

„Utkání s Holicí nám vyšlo, čtyři branky jsme vstřelili ze standardek. Poté jsme odjeli do Slavičína, kde nám chyběli hráči základní sestavy. Od té doby jsme na tom špatně,“ trápí borce, který do Brumova přišel před začátkem jara uplynulého roku.

Momentálně tak musí řešit nepříjemné starosti. Brumovští fotbalisté se mimo jiné trápí v zakončení, po šesti brankách v úvodních dvou duelech se následně prosadili pouze třikrát.

„Našim problémem je, že ve většině zápasů se do šancí ani pořádně nedostaneme. Chybí nám rozdílový hráč, který by vymyslel finální přihrávku nebo to vzal na sebe. A když už si nějakou vytvoříme, tak bohužel neproměníme,“ zavzpomínal na poslední kolo ve Strání, kde hned ve třetí minutě David Šenkeřík ve velké šanci trefil pouze brankáře domácích.

Na druhé straně se hráči Brumova potýkají s horší defenzivní činností. V pěti letošních zápasech obdrželi čtyři a více branek.

„Letos jsme odehráli několik duelů, ve kterých jsme inkasovali do 10. minuty. Bere nám to hodně psychických,“ přiznává.

David Kocourek kapitánskou pásku převzal v polovině září, ani to však brumovským nepomohlo.

„Na hřišti se snažím jít příkladem. Když to nejde fotbalově, tak alespoň bojovností a nasazením,“ přibližuje.

O to více ho mrzí slabší účast jeho spoluhráčů na tréninku.

„Upřímně si to moc nedokážu vysvětlit. Ačkoliv nepracuji na směny, tak mám malé děti a další povinnosti. Snažím se mít stoprocentní účast. Všechno je totiž o přístupu,“ říká Kocourek.

„Během týdne se nás sejde tak osm deset lidí. Až v pátek nás bývá okolo dvaceti,“ uzavírá sklíčeně.

Fotbalisté Brumova se neúspěšnou sérii pokusí zastavit v sobotním zápase na hřišti Hranic, kde budou hrát od 15.00 hodin. Ve zbytku podzimní části sezony se ještě utkají se Vsetínem, Novými Sady a Šumperkem.