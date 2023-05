„Věřím, že jen u ní nezůstane. Cenný skalp nás jistě nastartuje a přidáme další úspěchy. Dlužíme to především našim fanouškům,“ cítí skaštický hrající kouč a autor rozdílové trefy Lukáš Motal.

Jeho svěřenci začali duel aktivně a dokonce šli do vedení.

„I přese všechno jsme si na Valachy věřili a dlouho měli zápas pod kontrolou. Pak jsme ale nešťastně inkasovali a vypadli z tempa. Před přestávkou nás navíc podržel gólman,“ poděkoval Motal, jenž si svou rozdílovou trefu po standardní situaci přichystal chvíli po obrátce. „Rozhodující se ukázalo vyloučení soupeře a naše třetí trefa. Pak jsme již zápas kontrolovali,“ dodal domácí trenér.

Jeho protějšek byl naopak po zápase rozladěn. „Nehráli jsme dobře. Naše sestava měla hodně absencí, nastoupit tak museli kluci po dlouhodobých zraněních. Ani to ale náš výkon neomlouvá,“ zlobil se slavičínský lodivod Petr Slončík. „Výkon nebyl optimální, chyběl nám drajv, energie. I když jsme si vytvořili šance, proměnili jsme jen jedinou, to bylo málo. Umíme hrát lépe,“ moc dobře ví trenér.

Především přísné vyloučení Naňáka za stavu 2:1 po hodině hry jej dost vytočilo. „To už je tady ve Skašticích kolorit, řízení sudích bylo opět tendenční. Důvod pro druhou žlutou kartu byl absurdní, nic proti pravidlům jsem v tom neviděl. Nespokojený projev a citace sudího v zápise - To si děláš srandu, sakra, to je jasná penalta - přece nemohou být důvodem pro druhou žlutou a poslání hráče pod sprchy. Někteří místní funkcionáři se ale asi tím baví, mají to za svou formu zábavy,“ mávl nespokojeně rukou Slončík.

„Nicméně ani to náš výkon to neomlouvá a ztráta bodů jde za námi. Musíme se z toho co nejdříve oklepat a zvládnout náročný nadcházející týden, už ve středu derby v Baťově,“ dodal Petr Slončík.

TJ Skaštice - FC Slavičín 3:1 (1:1)

Branky: 23. Konečník, 50. Motal, 70. Frýdl - 40. Dekleva. Rozhodčí: Terber, ČK: 62. Naňák (Slavičín), 193 diváků.

