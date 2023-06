Sice těsně skončili v tabulce fotbalové divize E druzí, když střelecky nezvládli poslední domácí duel s Všechovicemi (1:2), přesto nyní dostali privilegium, jako vítězné Kozlovice.

Divizní fotbalisté Slavičína (v modrém) v posledním kole sezony nedosáhli na tolik potřebné vítězství a naopak v neděli odpoledne doma nečekaně podlehli Všechovicím 1:2. | Foto: pro Deník/Zdeněk Rumplík

Tým z Hané totiž nabídku zahrát si MSFL v pátek oficiálně odmítl. Stejně jako v pondělí dopoledne nejlepší celek z moravských divizí na druhém místě Žďár nad Sázavou. „Ano, vedení soutěže nás aktuálně oslovilo s nabídkou hrát v příštím ročníku třetí ligu,“ potvrdil Petr Koseček, PR a sportovní manažer klubu.

MISTROVSKÁ KOPANÁ

Vedení valašského celku v těchto hodinách zintenzivnilo jednání se svými významnými partnery klubu. „Aktuálně probíhají diskuze, jednání se sponzory a městem ohledně podpory, která by v případě startu v MSFL musela být vyšší. Děláme vše proto to, abychom se pokusili podmínky zajistit,“ potvrdil Koseček s tím, že termín pro rozhodnutí dostal Slavičín do čtvrtku.

Region's Cup: Výběr kraje porazil Lisabon. Vysněné finále přiblížil Krajča

„Je to šibeniční termín. Opravdu nechci předjímat. Pokud bychom odmítli postoupit mimo pořadí, jako další by nabídku dostal tým z Ostravska - Hlubina,“ dodal Petr Koseček.