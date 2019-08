Hanáci v novém ročníku dál čekají na první trefu, v neděli k ní paradoxně měli nejblíže oni.

„V úvodu jsme jim nabídli možnost otevřít skóre zápasu, zaváhání v rozehrávce naštěstí napravil gólman Vypušťák. Snaživí hosté měli za celý zápas dohromady dvě šance,“ spočítal kouč Slavičína, který si oddechl po půlhodině hry, kdy jeho svěřenci získali uklidňující náskok.

„Po celý čas jsme měli v režii, i proto jsme zaslouženě vyhráli,“ nepochyboval kouč.

Kanonýrem zápasu se stal Juřica, který během hodiny dosáhl hattricku.

„Vlasťa zahrál dobře, mimo góly ještě jednou šel sám na bránu. Protože soupeř to za stavu 0:3 zabalil, po přestávce jsme ještě zahodili další čtyři tutovky. Toto musíme proměňovat, v jiných duelech by nás to mohlo mrzet,“ zvedá varovně prst Slončík, jenž už se těší na derby ve Vsetíně.

Branky: 7., 33. a 49. Juřica, 42. Kalus, 71. Salajka, 74. Rožek. Rozhodčí: Matějek, 180 diváků.

Slavičín: Vypušťák - Kocián (53. Salajka), Horáček, P. Švach P (59. Školník), Goňa, Mezírka, Kalus, Juřica (61. Rožek), T. Švach, Žůrek, Kopilec (64. Staněk). Trenér: Slončík.