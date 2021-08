„Sehráli jsme duel se ctí. Pro naše mladíky to byla vysoká škola. Alespoň viděli, jak hraje tým nejvyšší soutěže,“ pousmál se kouč TVD Petr Slončík, jenž postrádal hned několik zkušených hráčů. „S nimi bychom dokázali držet se Slezany více krok po herní stránce. Rozvaha a klid na balonu nám chyběla,“ potvrdil.

V prvním poločase ukázali Valaši maximální efektivitu, když na trefu Křapky odpověděl před přestávkou Fojtů. „Kluci to neměli jednoduché, rozdíl byl znát od první minuty. Naší mladíci bez zkušeností to zavřeli, pustili Karvinou do pár šancí, naštěstí nás podržel výborný Vypušťák. Naše vyrovnání bylo šťastné,“ pousmál se Slončík.

I po přestávce byla Karviná daleko rychlejší, důraznější v soubojích. „Soupeř ze standardky získal zpět vedení, pak přidal další gól a již bylo po zápase. Kluci zvládli zápas se ctí,“ zopakoval a je hrdý Slončík, jehož družinu čeká další, divizní duel již v sobotu v Přerově. „Opět jsme se marně pokoušeli zápas přeložit. Zraněných máme hromadu, nezbývá nám, než bojovat,“ je rozhodnut kouč TVD i jeho družina složená převážně z mladíků.

Fotbalová veřejnost také čekala, jak se v pohárovém duelu projeví fanoušci Slavičína, které v minulém pohárovém zápase obvinili z rasismu fotbalisté Frýdku-Místku. Třebaže Karviná nastoupila se třemi hráči tmavé pleti, žádný incident se nekonal. „Vše z tohoto pohledu proběhlo naprosto korektně. My ve Slavičíně rasismus odmítáme,“ zopakoval a zdůraznil Petr Slončík.

TVD Slavičín – MFK Karviná 1:5 (1:1)

Branky: 39. Fojtů – 18. a 48. Křapka, 56. Svoboda, 69. Nešický, 79. Jurásek. Rozhodčí: Dorušák – Paták, Caletka, 450 diváků. Slavičín: Vypušťák – Goňa, Kocián (79. Šoman), Škubník, Salajka – Jakubowicz (65. Šťastný), Zvoníček (65. Šmotek), M.Vincour, Staněk (70. Rožek) – Fojtů (79. Bor), Žůrek. Trenér: P. Slončík. Karviná: Bolek – Mikuš (46. Bartošák), Buchta, Šindelář, Křapka (68. Papadopulos) – Jean Mangabeira (43. Stropek), Nešický – Sinyavskiy (68. Eduardo Santos), Svoboda, Jurásek – Tavares (46. Zych).