Radost jeho barev byla o to větší, že získané všechny body poslaly tým do klidnějších záchranářských vod. „Nesmírně důležité vítězství, ve které jsme před zápasem posledním úspěchu – výhře nad favorizovaným Vsetínem – doufali,“ stíral pot z čela Batík. „Kdybychom vyhráli 9:1, nikdo by se nemohl divit. Tak výborný byl náš výkon. Byli jsme nadstandardní, naopak soupeř nemile překvapil - téměř na nic se nezmohl!“

Obraz hry určily úvodní minuty a nečekaně ofenzivní nástup Skaštic. „Po celý čas jsme byli více na míči, důslednější, dravější, fotbalovější. Navíc hodně klidu nám dala rychlá branka, hráli jsme prakticky, co jsme chtěli. Základem byl skvělý výkon celé středové řady v čele s Ondrou Zavadilem. Své pozice ubránily, domácím ve středu nedovolili prakticky nic,“ smál se kouč.

Zvláště, když po necelé půlhodině vedly Skaštice 3:0! „Už od tohoto okamžiku jsme nepochyboval, že zde vyhrajeme!“

I přes snadné vítězství ale ve Skašticích zůstávají pevně na zemi. „Rozhodnuto o naší záchraně zdaleka není, tabulka je extrémně vyrovnaná. Každopádně tři body jsou pro nás velké plus a uklidněním do další práce a bojů. Zlepšenou formu ale musíme potvrdit už za týden – v neděli doma se Všechovicemi. Sice asi opět nebudeme zdaleka kompletní, už se pomalu ztrácím, kdo nám všechno chybí, ale z týmu cítím velké odhodlání udělat maximum pro záchranu,“ dodal Lukáš Batík.

KOSTELEC N. H. - SKAŠTICE 1:4 (1:3)

Branky: 45. Fajstl - 6. a 22. Zavadil, 24. Pospíšil, 65. Kvasnička. Rozhodčí: Labaš, 120 diváků.