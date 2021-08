Po situaci z konce normální hrací doby cítil velkou křivdu. Fotbalista Slavičína Daniel Šťastný při standardce Frýdku-Místku, po které vstřelil hostující Barkov vyrovnávací gól na 2:2, jasně viděl, jak soupeř v souboji těsně před touto brankou evidentně úderem do obličeje fauloval spoluhráče Kaluse.

Fotbalista Daniel Šťastný (v modrém dresu) rozhodující trefou pomohl Slavičínu k postupu do třetího kola MOL Cupu. | Foto: Jan Zahnaš

„Rozhodčí na to však nereagoval a gól uznal. Za mě se tak šlo do prodloužení nesmyslně a vlastně zbytečně,“ tvrdí hrdina středeční pohárové bitvy. „Proto jsem neskutečně rád, že spravedlnost nakonec zvítězila, a já byl ten, co ji vykonal gólem v prodloužení na 3:2,“ přidává s úsměvem domácí žolík.