„Měli jsme i potřebné štěstí. Každopádně kluci zaslouží pochvalu. Nebylo to jednoduché, ale zvládli jsme to slušně. Včetně dorostence Malčíka na stoperu. Věřím, že se bude zlepšovat,“ konstatoval spokojený trenér TVD Petr Slončík.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Výsledek se opravdu nerodil lehce. „Ze začátku to skřípalo, soupeř naštěstí pro nás zahodil penaltu, netrefil bránu. Museli jsme na styl soupeře změnit rozestavení,“ přiznal kouč domácích, jehož svěřenci přece jen šli do vedení po půlhodině hry, kdy slavili po pěkné akci Školníka s Juřicou. „Byl to duel o prvním gólu. Na můj vkus v něm bylo málo fotbalu – k vidění bylo hodně nakopávaných míčů, soubojů a standardek. My vše lépe zvládli v koncovce. Postupem času si to sedlo i v obraně, kdy se nám podařilo eliminovat dlouhé nákopy Hanáků za obranu,“ potěšilo trenéra.

Divizní Skaštice berou v derby všechny body. Proč se ale trápily?

Podruhé domácím zatrnulo, když defenziva Slavičína musela za stavu 1:0 vykopávat balon z brankové čáry! „Naštěstí jsme vše ustáli a navrch přidali další dva góly, které stvrdily náš úspěch. V koncovce jsme byli efektivnější, proto jsme vyhráli,“ doplnil Petr Slončík, jehož výběr nyní čeká zápas s HFK Olomouc.

SLAVIČÍN - NOVÉ SADY 3:0 (1:0)

Branky: 30. Juřica, 72. Jakubowicz, 82. Kořenek. Rozhodčí: Gasnárek – Mayer, Štipčák, 100 diváků.