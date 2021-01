Nevěří, že by se vzhledem k současné situaci ohledně pandemie koronaviru mohla letošní sezona regulérně dohrát. Podle trenéra fotbalistů divizního Strání Ondřeje Machaly nebude kvůli přísným vládním restrikcím prostor absolvovat tři podzimní dohrávky a k tomu všech třináct jarních kol.

Fotbalisté Strání (ve žlutých dresech). Ilustrační foto | Foto: Deník / Libor Kopl

„To se určitě nestihne. Ale co jsem tak slyšel, tak k tomu, aby mohl být ročník uzavřený a týmy mohly postupovat či sestupovat stačí odehrát jenom tři kola. V tomto formátu by to mohlo klapnout, ale celý ročník se nedohraje,“ míní šestatřicetiletý kouč.