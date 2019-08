Svůj slib splnil.

Do puntíku.

Jeho výstavní trefa ze středového kruhu přímo po rozehrávce znamenala plichtu 2:2. Ale Švach tenhle souboj na dálku vyhrál. Na plné čáře.

„Gólman neměl zájem o hru, tak jsem to zkusil,“ glosoval fotbalový útočník Slavičína Petr Švach svůj kuriózní dalekonosný pokus ze středového kruhu.

Za měsíc 38letá ikona a tvář tradičního divizního klubu na sebe opět strhla pozornost.

„Byla to chvilková reakce. V ten moment, při rozehrávce mě to napadlo, jak jsme tam stáli. Mrkl jsem na toho gólmana. Asi mi trochu pomohl, protože tam stál s nezájmem, díval se asi někomu na kopačky. Tahle vteřina rozhodla. Kdyby se díval na nás, nezkoušel bych to,“ vysvětloval svůj záměr Švach.

Zase předvedl kus fotbalové geniality, všímavosti, předvídavosti i precizní kopací techniky.

„Tušil jsem, že to nebude čekat. Byl trochu venku, pět metrů od brány, tak jsem to zkusil. Nic víc,“ pokrčil rameny někdejší ligový fotbalista Pardubic, Baníku Ostrava, Kunovic či Zlína.

Obdivné reakce spoluhráčů i trenéra Petra Slončíka na sebe nenechaly dlouho čekat. „Bylo to příjemné. Že se tohle povede asi jednou za život. Smekali klobouk dolů, no,“ culil se Švach.

Ačkoliv už toho na hřišti zažil s fotbalem spoustu a je technicky nadaným fotbalistou, který umí s míčem zázraky, podobou trefu ještě nikdy na vlastní oči v zápase neviděl.

„Ale je fakt, že na tréninku s Ondrou Školníkem to zkoušíme a víme, že to jde udělat častěji. Gólmani chodí většinou ven, ale málokdy si to v ten moment uvědomíme,“ vysvětluje Švach.

Skórovat z podobné pozice už chce také kopací techniku, sílu v noze, dobrý odhad a také štěstí.

„Přitom já nákop nemám, dokopnu sotva dvacet metrů před sebe. Ale paradoxně pomohlo, že jsem byl po inkasované brance naštvaný a tím pádem síla kopu byla větší. Všechno se sešlo, že to takhle dopadlo,“ pousmál se Švach.

Vraťme se ještě k příběhu z úvodu článku s dcerkou Evou, které táta parádní trefu věnoval.

„Pointa je v tom, že malá fotbal nesnáší, jen jsem ji škádlil,“ mrkl šibalsky Švach.

„Ale splnil jsem to,“ hlásil hrdě.

„Večer mi řekla: No, to ti tak věřím, z padesáti metrů. A začala se smát,“ popisoval Švach další rozpravu se svou osmiletou dcerou.

Opravdu, táta to dokázal. Mrkni na web Deníku, je to hit.

POHLEDEM GÓLMANA

„Prostě mě překvapil. Byl jsem docela vysoko a couval jsem. A jediné co mi bliklo v hlavě, že to zkusím hodit zpět do hřiště a trefil jsem břevno. Balon se odrazil zpět do mě a pak do sítě, Jednoznačně to byla moje chyba. Ale kopl to perfektně. Je pravda, že jsem v zápase chytil tři vyložené šance hostí, ale toto mě štve. Byl to zlomový okamžik.“

Martin Petráš, brankář Hodonína