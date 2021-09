„V bojovném utkání nám hodně pomohlo vedení. Oba celky mají mladý nezkušený tým, podle čehož i vypadal obraz hry. Úroveň nebyla vysoká, spousta ztrát míčů, oba celky se učí. Naše výhra asi byla šťastná,“ připustil kouč TVD Petr Slončík.

Valaši přitom kvůli náročnému programu a řadě zranění chtěli duel odložit, Hanáci jim však nevyšli vstříc. „Těžce jsme skládali sestavu, ale nějak jsme to polátali, někteří kluci nastoupili se sebezapřením. O to větší dík a pochvalu za náročný uplynulý týden si zaslouží. Rozhodně nezklamali!“ vzkázal do kabiny trenér

V sobotním duelu měly oba celky několik možností, o něco více ale TVD. „Přerov byl více na balonu, po přestávce dokonce trefil tyč, měl nějaké závary. My ale už utkání ustáli a máme hodně cenné body,“ přiznal Petr Slončík.

PŘEROV - SLAVIČÍN 0:1 (0:1)

Branka: 30. Žůrek. Rozhodčí: Malimánek, 150 diváků. Skaštice: Vypušťák – Škubník, Salajka, Šmotek (60. Zvoníček), Goňa, Školník, Vincour, Kalus, Šťastný (72. Staněk), Žůrek, Fojtů (60. Jakubowicz). Trenér P. Slončík.