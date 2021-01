„Popravdě nikdy nenahradí týmové tréninky, nikdy nebude tak intenzivní. U každého hráče bude záležet na vlastní zodpovědnosti. V této fázi totiž dochází k nabírání fyzičky, která je pro fotbal hodně potřebná,“ uvědomuje si trenér TVD a bývalý úspěšný fotbalista Petr Slončík.

Vědom si rizika epidemiologických opatření, se svými svěřenci začal se společnou přípravou již v prosinci. „Nebylo na co čekat, navíc sezona skončila o měsíc dříve. Všichni jsme tušili, že omezení kvůli kovidu přijdou a tak jsme makali až do svátků,“ potvrdil lodivod, jenž v této době bude opět spoléhat i na nové technologie.

„Ale nic objevného to není, kluci mají stažené klasické aplikace, které sdílíme, a mohu tak sledovat, jak kdo je aktivní,“ pokyvuje hlavou Slončík s tím, že na společných fórech sleduje, jak se někteří hráči domlouvají ke společné přípravě.

„Vznikají dvojice, které jsou v současné situaci pro přípravu povolené. Kromě výběhu do terénu mají kluci možnost využívat zázemí našeho areálu, včetně balónů a dalších pomůcek. Podle všeho tento stav hned tak neskončí,“ mrzí prvního muže kabiny.

Fotbal jen s láskou se hrát nedá

I proto, že v divizi nepůsobí fotbaloví profíci, neočekává, že by výkonnost na kraji sezony mohla být stejná jako před rokem.

„Chybí motivace, nikdo neví, kdy vše okolo skončí. Moc lidí nebaví samotné běhat, očekávám obrovský deficit. Fotbal jen s láskou se na naší úrovni hrát nedá, ztrátu budeme muset v sezoně dohánět a na situaci reagovat. Stejně tak po uvolnění budeme muset na klasický režim najet postupně, nic se nesmí uspěchat!“

Ze současného pro sport uzavřeného stavu není Slončík rozmrzelý jen z pohledu mužské kopané. „Velký dopad to bude mít zejména na mládež, které bylo prakticky zamezeno trénovat. Je pro mě nepochopitelné, když mohou mladší ročníky do školy, proč nemohou trénovat, když mají k dispozici 6000 metrů čtverečných venkovní travnaté plochy. Toto mě opravdu štve,“ netají se trenér Slavičína.

Naopak zcela klidný je při pohledu na kolonku příchodů a odchodů. „Vše zůstává při starém. Otázkou ale je, v jakém stavu se potkáme,“ směje se Slončík, jenž větší obměnu kádru očekává až v létě. „Ale co v té době bude, nikdo neví. Také v tomto směru je předčasné cokoliv předjímat.“

Jarní fáze divize E je naplánována na polovinu března. O týden dříve ale TVD čeká ještě dohrávka s Hranicemi.

„Ta by měla být jako součást zimní přípravy. Zda k tomu opravdu dojde, ale nikdo netuší, ani já. V tom chaosu se těžko cokoliv odhaduje a tipuje. Stejně jako člověk neví, kdo bude moc hrát, jaká dílčí omezení sport čekají. V neposlední řade, jak se bude nahlížet na očkované respektive na lidi, co prošli kovidem. Otazníků je moc, ale věřím, že se fotbal na jaře už hrát bude. Kdy přesně to ale bude, po mě vědět nechtějte. Každopádně musíme být nachystaní,“ směje se Petr Slončík.