Neodolal vábení prvoligového Fastavu Zlín, kde bude dělat asistenta kouči Kameníkovi.

„Neodchází se mi lehce, vše zde skvěle fungovalo – kabinou počínaje a vedením a předsedou konče,“ vzkázal spokojeně Petr Slončík, jehož u kormidla střídá Michal Švach, trenér dorostu.

„Dohodli jsme se na vedení do konce sezony. Jestli bude mít asistenta či zvládne muže i dorost ukáže čas,“ doplnil předseda TDV Vlastimil Rak.

SLAVIČÍN – BZENEC 6:1 (3:1)

Úvod patřil Bzenci. „Začátek nebyl jednoduchý, soupeř nastoupil živě, agresivně a rychle potrestal naši chybu. Kluci se chvilku s tím prali, ale postupem času prokázali kvalitu. Začali hrát, co je nám vlastní, dostali míč na zem. Po přestávce jsme již duel kontrolovali, i proto, že Bzenec dohrával v deseti. Kromě dalších tří branek jsme zahodili další šance. Bylo to pěkné loučení, kluci mi udělali radost,“ vzkázal všem do Slavičína Slončík.

Moc dobře ví, že za neplánovaný přestup do ligy jej čeká tučný příspěvek do kasy kabiny.

„Z toho se nevykroutím, pokladník je nekompromisní,“ směje se Slončík a očekává, že jeho svěřenci i pod novým vedením budou dál atakovat špici.

„Kluci mají charakter a kvalitu, mají na čelo. Jsem rád, že jsem se podílel na posunu. Kluci šli hodně nahoru, navíc je to baví a užívají si to,“ dodal.

Branky: 42. a 45. Juřica, 22. P. Švach, 48. Šebák, 58. Školník, 73. Kocián - 2. Kasala. Rozhodčí: Novák, ČK: 69. Kasal (Bzen.), 200 diváků. Slavičín: Vypušťák – Kocián, Horáček (72. Fojtů), P. Švach, Goňa (57. Salajka), Školník, Mezírka, Kalus, Juřica (64. Kopilec), T. Švach, Šebák (59. Žůrek). Trenér: Slončík.