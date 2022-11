Sezonu přitom zahájili hned bez čtyř důležitých hráčů a s obavami. „K prvnímu zápasu do Přerova jsme jeli s obavami, ale po vítězné trefě Krajči v kabině poprvé zavládla euforie, další pak po domácím skalpu Zbrojovky B. Tam jsem z kluků cítil, že jsou schopni na hřišti pro výhru umřít,“ přiznal mladý trenér.

„Osobně se mi líbil zápas v Šumperku, hlavně cesta domů – třebaže byla neděle, fanoušci si objednali mikrobus, mohutně nás povzbuzovali a cestou zpět jsme se potkali na benzince. Čtvrtým silným okamžikem byl duel s kvalitním soupeřem z Nových Sadů. Krásná atmosféra,“ rozplýval se při myšlenkách na povedený podzim Gerych.

Mírné rozpaky v něm však vzbuzují první poločasy. „Často jsme museli zápasy otáčet. Stejně jako mě mrzí, že jsme nevyhráli ani jedno derby, tedy zápasy s regionálními rivaly Slavičínem, Holešovem či Skašticemi,“ vypočítal trenér nováčka.

„I přese všechno převažují pozitiva – získané body, vítězné trefy z posledních minut. Právě ty nám v kombinaci s nováčkovským elánem pomohly se nastartovat, plout na vlně euforie,“ přiznal.

Jako správný trenér vyzvedávat výkony jednotlivců ve své kabině nechtěl. „Byl to týmový výkon mužstva, které si vykopalo z kraje postup a bylo doplněno o naše odchovance z dorostu,“ těší kouče.

„Oporami ale byl mezi tyčemi gólman Vitásek, v obraně byl dirigentem i přes větší absenci Pavel Bršlica. Těžili jsme z rychlosti krajních hráčů, tedy Šišky s Gojšem, v útoku nás pak střelecky táhl Pavel Krajča. Potěšil mě také defenzivní záložník Jakub Karčík, který se vypracoval do pozice lídra,“ smekl.

Nyní se fotbalisté Baťova ještě dvakrát týdně připravují, až do 9. prosince, pak je čeká měsíc volna. Opět v kabině se potkají 13. ledna. „Tréninky jsou zábavné, herní, aby se udrželi v kondici. Navíc většina kluků má spoustu aktivit – sálovku, amatérský hokej a podobně. V kabině je super parta, která táhne za jeden provaz i mimo tréninky, jezdí na krátké dovolené,“ potvrdil šéf otrokovické lavičky.

„Zimní příprava bude standardně náročná. Už od krajského přeboru je naše hra postavená na výborné fyzické připravenosti, musím vydržet být aktivní celých devadesát minut. Kluci si opět máknou, ale už to bude s balonem. Doba výběhů do lesů a škváry je pryč,“ zavzpomínal na své fotbalové začátky Gerych, jenž neplánuje žádné soustředění. „Zázemí máme vynikající, jsme spokojeni.“

Třebaže úspěšná sestava se nemění, v Baťově se asi nějaké změně nevyhnou. „Bota nás tlačí na pozici středního záložníka, kde jsme před sezonou přišli o Honzu Dvořáčka a zranění vyřadilo Marka Bínu,“ vysvětlil trenér čtvrtého celku divize E. „Čekáme, jestli a kdy se po operaci kotníku zapojí do hry Pavel Tkáč. Každopádně o žádných odchodech nevím, se současným úspěšným kádrem počítáme dál,“ dodal rozhodně Gerych.

V čele se přetahuje o první příčku dvojice Kozlovice – Slavičín. „Herně nejfotbalovější ale byla rezerva Brna. Mladí kluci ale ještě mají problémy s bráněním, což nahrazují rychlostí a fotbalovostí. Jediné prohry tak máme s vedoucím duem, kdy osobně na postup favorizuji Kozlovice,“ přiznal Gerych, který dál intenzivně spolupracuje s loni úspěšným koučem Petrem Zapletalem. „I přes svazové povinnosti se dokáže uvolnit na většinu tréninků, podzim je náš společný úspěch,“ poznamenal.

Ambice po povedením jaru v Otrokovicích pochopitelně přehodnotili. „Jaro budeme mít těžší, ostatní nevěděli, co od nás čekat, nyní budou na nás lépe připravení. I tak vzhledem k náskoku bychom chtěli skončit do sedmého místa, pochopitelně co nejvýše!“

Jako správný fanoušek fotbalu, i Gerych bedlivě sleduje MS v Kataru. „Díváme se s dcerou,“ přiznal. „Černým koněm je v mých očích Dánsko. Na finále tipuji je s Argentinou,“ dodal rozhodně Pavel Gerych.