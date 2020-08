Když vycházel z kabiny, měl na tváři opět úsměv od ucha k uchu. Vzrůstem menší, ale o to více rychlejší a mrštnější divizní fotbalista Slavičína byl ve velmi dobré náladě. A měl k tomu taky důvod. Lídr skupiny E ve valašském Él Clasicu zvítězil nad Brumovem 4:1.

„Samozřejmě, že jsem si zápas užil. Musím ale uznat, že s Brumovem je to pokaždé těžký zápas,“ dušuje se autor čtyř branek, které jej pasují nejen do role kanonýra týmu, ale i celé soutěže.

Slavičín se na výhru nadřel. Byl sice schopný vytvořit si velké množství gólových situací, ale jako složitý oříšek se ukázalo být jejich úspěšné zakončení.

„Měli jsme hodně šancí, které jsme nedokázali proměnit. Rozhodnuto mohlo být už v prvním poločase. Pokud bychom vedli 3:0, nikdo by se tomu nemohl divit. V koncovce jsme se trápili, ale takový je prostě fotbal,“ dodává exekutor drtivé většiny přímých kopů a zároveň nejkreativnější hráč Slavičína, který dlouhá léta působil i v Brumově.

První polovinu se TVD trápilo, což uznává i kapitán Petr Švach.

„Herně s naším výkonem nejsem úplně spokojený, ale výsledek hovoří za vše,“ a připouští, že průběh zápasu mohla ovlivnit i nervozita.

„Derby má svá specifika. Brumov je nevyzpytatelný soupeř, takže tíhu zápasu jsme měli neustále na ramenou,“ upozornil.

Ambice obou týmů jsou opačné. Zatímco Slavičín již po prvních třech kolech silně dominuje divizi E, s jejich nedělním soupeřem už to tak světle nevypadá.

Při hodnocení to opatrně naznačuje i Školník. „Mají mladý kádr a už asi našli i svůj herní koncept, je ale jasné, že to v divizi budou mít velice těžké. My naopak budeme chtít v každém zápase vyhrát,“ dodal rozhodně.

