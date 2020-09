Cenné tři body hostům vystřelili kapitán Výmola a Jonáš Vrána. „Věřím, že nám druhé vítězství v řadě pomůže, že si kluci zase začnou věřit. Snad už jsme se z nejhoršího vyhrabali,“ doufá trenér Valašského Meziříčí Pavel Hajný.

Jeho tým soupeře jasně přehrál, poprvé v sezoně navíc neinkasoval. „Je pozitivní, že jsme po hodně dlouhé době nedostali branky. Předtím jsme jich inkasovali hodně,“ připomíná.

Naopak Brumovští podruhé za sebou nedali gól a na výhru čekají od poloviny srpna!

„Soupeř byl po všech stránkách lepší, měl dobrý pohyb, působil hladovějším dojmem. U nás to bylo přesně naopak. Ve druhém poločase jsme to chtěli zvrátit, k čemuž nám mělo pomoci vyloučení. Spíše to uškodilo ještě více, branku soupeře jsme neohrozili. Zápas od zápasu na nás leží větší a větší deka," uvedl domácí záložník David Juřica.

Hosté vstoupili do utkání mnohem lépe a do vedoucí branky na trávníku jednoznačně dominovali. Valaši se ale dlouho střelecky soužili, než se prosadili, zahodili hned tři velké šance.

Prosadil se až kanonýr Výmola ve 26. minutě. Brumov do té doby nijak nebezpečný nebyl a spíše se bránil. Pak se ale zranil hostující Žilinský a jeho odchod se na hře Valašského Meziříčí dost projevil.

„Do konce poločasu jsme už nebyli tak aktivní, ani jsme neměli žádnou šanci,“ přiznal Hajný.

Jeho tým ale dokázal na začátku druhého poločasu vstřelit druhý gól. Hosty nezastavilo ani přísné vyloučení střídajícího Šafáře po druhé žluté kartě. Brumovští vycítili šanci, ale s dlouhou přesilovkou nenaložili dobře.

Domácí pouze nakopávali balony dopředu, k pořádnému zakončení se nedostali. Odpor soupeře definitivně zlomil svým druhým gólem v zápase Výmola čtvrt hodiny před koncem. Valaši se nyní budou chystat na sobotní domácí derby se Vsetínem.

„Vzhledem ke zbytku podzimní části je to pro nás dost důležité utkání,“ vnímá Hajný. Brumov jede v neděli do Strání.

Divize E, 8. kolo -

FC Brumov – TJ Valašské Meziříčí 0:3 (0:1)

Branky: 26. a 74. Výmola, 49. Jonáš Vrána

Rozhodčí: Lukašík – Poláček, Mikukášek (Vacula)

Žluté karty: Kolouch, Juřica, Chovančík, Novák – Šafář, Výmola

Červená karta: 56. Šafář (Valašské Meziříčí)

Diváci: 50

Brumov: Pjajko – Chovanec (46. Šenkeřík), Kolouch, Chovančík, Naňák, Juřica (77. Mokrička), Kocourek, Bublák (46. Vlček), Dmukhovskyi (65. Křivánek), Kubiš, Novák. Trenér: Kolář.

Valašské Meziříčí: Pobořil - Kadla, Michálek, Kuběna, Vozák – Veselý, Žilinský (26. Šafář), Švec, Š. Vrána – J. Vrána, Výmola. Trenér: Hajný.