Horší přípravu z pohledu počtu a výsledky přípravných zápasů ve Slavičíně, ani trenér Petr Slončík nezažil. „Neskutečné, něco podobného bych nečekal ani v tom nejhorším snu,“ potvrdil zkušený kouč druhého celku fotbalové divize E Slončík.

Fotbalisté Slavičína (modré dresy) v přípravě museli spolknout hořkost hned tří vysokých porážek. | Foto: Deník/Radek Štohl

Proč? V plánu měli šest zápasů, sotva polovina však byla odehrána nebo splnila trenérovy očekávání. „Víkendový duel se Stráním měl být vrcholem. Místo toho nám v sobotu na hřiště napadlo pět centimetrů sněhu, ideální na běžky,“ trpce se pousmál kouč. „Počasí si postavilo hlavu také v případě klání se Štítnou, který byl také zrušen. Zápas s LR Crystal Lednické Rovné se pro změnu odehrál na ledě, kdy by se hodily spíše brusle,“ doplnil.

Kapitolou samou pro sebe jsou výsledky Slavičína v přípravě, které také v novodobé historii nepamatují. Ze čtyř odehraných zápasů pouhý jeden získaný bod a skóre 3:20! „Výsledky v tomto čase nikdy nepřeceňuji – vítězství ani porážky, pořád jde o přípravu a zkoušení. Každopádně i v tomto ohledu jsme si uřízli jeden primát,“ trpce se pousmál Slončík.

„Více mě mrzí, že v tomto dlouhém času nám docela citelně chybí zápasy na velkém hřišti, fotbal ve velké formě. Za mě byly v tomto ohledu srovnatelné jen tři špíly a to hned v úvodu. Uvidíme, jak se to na nás podepíše,“ krčí rameny zkušený, i ligou otřelý kouč. „Objemy jsme nasbírat stihli, ale herní kondice se nedá nabrat jen na tréninku,“ doplnil.

Kádr Valachů doznal několika změn, kdy do Luhačovic odešel Tomáš Kocián. Petr Švach našel nové angažmá v nedaleké Nevšové. Z Vysokého Pole přišel Matěj Kořének a z Kvítkovic Tomáš Dekleva.

„Tomáš se vrací po dlouhé pauze a zranění, bude mu asi chvíli trvat, než se rozkouká. Naopak prioritou byl pro nás a hodně si slibuje od Matěje, univerzála. Naopak na marodce, kvlůi zraněnému kotníku z přípravy, je Fiala,“ doplnil ke změnám Petr Slončík.

Premiéru si druhý celek divize E odbude v sobotu od 15 hodin v Hrádku. „První dva duely odehrajeme doma na umělce s Novými Sady a poté s HFK. Cílem bude se co nejdříve dostat do herní pohody, předvádět pěkný fotbal a vyhrávat. Pokud se nám to povede, můžeme dál pomýšlet na přední umístění. To je náš cíl,“ dodal trenér TVD Slavičín.