„Fanouškovi se duel určitě líbil, ale pro nás trenéry to byl infarktový zápas,“ přiznal po utkání lehce zklamaný trenér Baťova Pavel Gerych, jehož tým nevyužil možnosti přezimovat na třetí příčce. Jen v případě vítězství. „Je to škoda, ale takový je fotbal,“ pokrčil rameny.

Favorizovaný Baťov sice otevřel skóre zápasu, ale pak několikrát hrubě v chyboval defenzivě a doháněl chvílemi až dvoubrankový náskok Všechovic. Závěrečný mohutný tlak nakonec přinesl vyrovnání.

Zdroj: Břenek Martin

Zápas byl hodně divoký, favorit vyhrával, ale častěji tahal za kratší konec. „Jak je naší tradici, nezačali jsme dobře, ale i přesto šli do vedení. Místo uklidnění přišel vlastní gól, chyby v obraně a obrat. Hra defenzivy byla katastrofální a i proto jsme po přestávce dvakrát prohrávali o dvě branky. Ve druhém poločase jsme už i přese všechno Všechovice přehrávali, vytvářeli jednu šanci za druhou. Přestože nám to moc nešlo, kluci zaslouží pochvalu za bojovnost, nevzdali to a dokázali manko smazat. Třebaže jsme se snažili o obrat, výsledkově to už nestačilo,“ posteskl si Gerych.

Zdroj: Břenek Martin

Třebaže se Baťov na snové třetí místo nevyhoupl, coby nováček se raduje z aktuálně průběžné čtvrté příčky. „Přestože to nebylo zcela ideální, převažuje při hodnocení podzimu pozitivní stránka. Uznání zaslouží kluci hlavně za první půlsezonu, kterou zvládli,“ smekl trenér nováčka.

A jakou známkou by oznámkoval své svěřence? „Po dnešku možná i dvojku, ale za celopodzimní vystoupení jedna, jedna mínus,“ dodal s úsměvem Pavel Gerych.

Dohrávka 10. kola:

SK BAŤOV - VŠECHOVICE 4:4 (1:2)

Branky: 18. a 54. Lendler, 62. Krajča, 76. Bršlica - 29. a 50. Nehyba, 25. Lasovský,, 60. Holub. Rozhodčí: Nejezchleb, 220 diváků.