„Lidé viděli výborný fotbal a kluci ukázali, že mají charakter. Slavičín potvrdil, proč dosud neprohrál. Zápas vyšel ale nám,“ radoval se po utkání trenér domácích Miroslav Mičega. „Vstřelili jsme krásnou branku, zaslouženě jsme vyhráli. Po Všechovicích jsme divákům ukázali, že dokážeme hrát solidní fotbal.“

Domácí se nikam nehnali, moc dobře věděli, kde číhá nebezpečí. „Hra Slavičína chodí přes Petra Švacha nebo Ondru Školníka. Po získání míče jsme byli velmi nebezpeční, hlavně v prvním poločase jsme si vytvářeli šance. Právě Školník jednu příležitost nezužitkoval,“ oddechl si Mičega. „Něco se muselo změnit.,“ chválil zkušený kouč.

O výhře Vsetína rozhodl Vladimír Mišinský, který do klubu přišel v letním přestupovém období. „Ukázal, že má něco za sebou. Opět předvedl, proč hrál vrcholový fotbal. Je to pan hráč. Bohužel jeho kondiční stránka je slabší. Pokud by vydržel ještě více, tak je z něj o to lepší fotbalista. Jeho trefa byla nádherná,“ dodal Mičega.

Slavičín i přes prohru odjížděl se vztyčenou hlavou. „Bylo to typické derby mezi námi a Vsetínem. K vidění bylo hodně soubojů, méně fotbalu, byl to spíše boj. My předvedli málo dopředu, nebyli tolik v ofenzivě nebezpeční, proto jsme nedosáhli na body,“ pustil se do hodnocení duelu trenér TVD Petr Slončík. „Vždy je to o tom, kdo dá první gól. Vše vypadalo na plichtu, ale soupeři vyšla jedna pěkná střela.“

Jako políček však víkendovou ztrátu Slončík úplně nebere. „V divizi není lehkého soupeře, k vidění bude řada překvapivých výsledků, jako na houpačce. Nám duel opět něco ukázal pro další utkání,“ dodal kouč Slavičína.

VSETÍN - TVD SLAVIČÍN 1:0 (0:0)

Branka: 67. Mišinský. Rozhodčí: Kouřílek, 350 diváků.

Vsetín: Eliáš – Dulík, Mydlář (83. Leskovjan), Surovec (64. Gerža) Mišinský (76. Zuzaňák), Naňák (91. Doležal), Matůš, Vítek, Maček, Kovařík, Šulák. Trenér: Mičega.

Slavičín: Jelínek – Kocián, Škubník, Mezírka, Kalus, Horáček (77. Fojtů) Školník, P. Švach, T. Švach, Salajka, Žůrek (69. Staněk) Trenér: Slončík.