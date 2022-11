Záploťáci z Baťova zaujali v Německu. Na chorea přispívají i hráči

Sám se přibližně čtyři roky věnuje bubnování. Možná i proto je pro něj situace ve Studence na Semilsku, kde soud rozhodl o zákazu bubnování fanoušků v průběhu fotbalových zápasů, více než úsměvná. „Když to řeknu naplno, tak je to úplná blbost. Je to ubohé. Kdyby se to odehrávalo každý den, tak bych pochopil, že to lidem vadí, ale děje se to jen jednou za čtrnáct dní. A to ještě dvě hodiny. Co jsem viděl, tak tam navíc chodí slušní lidé s malými dětmi,“ nechápe druhý bubeník Baťova přezdívaný Malej Pepek, dva měsíce starý verdikt.

Zaploťáci z Baťova. | Foto: Deník/Martin Břenek

