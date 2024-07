Fotbalisté Zlína až v posledním přípravném zápase přišli o letní neporazitelnost. Ševci v generálce na start Chance Národní ligy podlehli v Generali Areně domácí Austrii Vídeň 0:1. Jedinou branku účastníka Konferenční ligy, jehož čeká dvojzápas s finským Ilves Tampere, vstřelil v 10. minutě Fritz, který dorazil do sítě míč po neproměněné penaltě.

Moravané v závěru dohrávali bez vyloučeného Natchkebii.

Ševci v generálce navlékli nové dresy, z pozice kapitána je vedl stoper Simerský. Z letních posil nastoupili v základní sestavě Buchvaldek s navrátilcem Poznarem, naopak Brandner s Machalíkem zůstali jen mezi náhradníky a do hry zasáhli až po změně stran.

Austria vstoupila do utkání lépe, v úvodu střetnutí byla daleko aktivnější, nebezpečnější a v 10. minutě šla zaslouženě do vedení.

Didiba v pokutovém území fauloval protihráče a rakouský sudí nařídil pokutový kop. Míč si vzal Fitz. Brankář Dostál směr jeho rány vystihl a míč vyrazil, jenže k dorážce se dostal neúspěšný střelec a na druhý pokus zkušenou zlínskou jedničku překonal.

Domácí tým měl dál herně navrch, neustále se tlačil do zakončení. Po Fitzově přihrávce nebezpečně pálil pod břevno Barry, Dostál míč bravurně vytáhl na roh.

Ševci ale postupně vyrovnali hru, začali se rovněž osmělovat. Poprvé pořádně zahrozili až po občerstvovací přestávce. Didiba přesným pasem za obranu vysunul Vukadinoviće, který přehodil vyběhnutého gólmana Şahin-Radlingere, míč ale mezi tři tyče nedostal.

Ještě předtím pálil Poznar. Jeho pokus ale obránce Austrie zblokoval. Zkušený hostující forvard se pak dostal do zakončení ve 31. minutě, po centru Poláška mířil hlavou těsně nad.

Následně to z velké dálky zkoušel stoper Černín, míč ale skončil na tribuně.

Na konci první půle zahrozila znovu i Austria, Fischer ale po průniku Guenouche nepropálil pevné zlínské bloky.

Ševci těsně před přestávkou předvedli parádní akci. Poznar přihrávkou do křídla vysunul Vukadinoviće. Po jeho centru zakončoval v nastaveném čase první půle osamocený Didiba, jeho ránu z voleje vyrazil Şahin-Radlinger na roh.

Začátek druhé půle patřil spíše Zlínu, hru výrazně oživil střídající Machalík. Blízko vyrovnání byl Natchkebia. Jeho padající střela skončila jen těsně vedle zadní tyče.

Na druhé straně vedení rakouského týmu mohl navýšit Fritz, ve vyložené šanci ale Dostála nepřekonal.

Vzápětí se do šance hnal střídající Machalík, zbavil se obránce, ale do střely se mu vložil další domácí zadák. Následně to technicky zkoušel Didiba, brankář Austrie chytrý pokus z osmnácti metrů vytěsnil konečky prstů na roh.

V 70. minutě šli Moravané do deseti. Natchkebia v pokutovém území soupeře nafilmoval pád, a jelikož předtím diskutoval s rozhodčím, byl po druhé žluté kartě vyloučen.

Austria mohla v přesilovce své vedení navýšit, střídající Cristiano po centru Fritze dorážel zblízka mimo.

Stejný hráč pak nepotrestal chybnou rozehrávku mladíka Ovesného, po kličce Dostálovi mířil jen do boční sítě.

Zlín i v oslabení sahal v závěru po vyrovnání, v poslední minutě hlavičkoval kapitán Simerský, balon šel těsně vedle.

Ševci tak na závěr letní přípravy padli 1:2 a od pondělí se budou v domácím prostředí připravovat na start Chance Národní ligy. Na úvod sezony se představí v Brně, kde příští sobotu od 16.30 vyzvou Líšeň.