„Chceme postoupit. Zlín je krásné, velké město, do ligy patří,“ nepochybuje třicetiletý ofenzivní univerzál.

Tím, že rok a půl bydlel v Uherském Hradišti, nové působiště dobře zná. „S rodinou jsme do Zlína často jezdili na výlety. Navštívili jsme zoo, byli i jinde,“ říká.

Rodák z Drozdova v okrese Beroun patří mezi velmi zkušené fotbalisty. V české nejvyšší soutěži odehrál deset sezon. Nastoupil ve 188 zápasech, připsal si osmnáct branek a třináct asistencí.

I když při posledních štacích na Slovácku a v Českých Budějovicích zrovna nezářil, ševcům chce pomoct k co nejlepším výsledkům, k postupu.

Druhou ligu už před lety zažil coby hráč Dynama. Právě na Střeleckém ostrově prožil nejlepší období kariéry. Brandner působil i v Příbrami a Dukle Praha.

Využitelný je na hrotu útoku, pod ním i na křídle. „Jsem docela variabilní. Záleží spíš na soupeři či stylu hry, jaký budeme praktikovat,“ říká.

| Video: Youtube

Do Zlína dorazil na začátku týdne. S novým týmem absolvoval i krátké soustředění na Břeclavsku. „Je to lepší než kdybych naskočil rovnou do sezony. Jsem rád, že se to stihlo vyřídit a já mohl s kluky odjet. Věřím, že mi to pomůže,“ uvedl.

Žádného ze spoluhráčů před svým příchodem osobně neznal. V kariéře se potkal pouze s Antonínem Fantišem, který ale po minulé sezoně odešel do Rumunska.

„I tak jsou pocity příjemné. Kluci mě přijali, tréninky na hřišti jsou super,“ pochvaluje si.

Po fyzické stránce se cítí dobře. Žádné kondiční manko nemá. Letní přípravu zahájil v Českých Budějovicích, kde se ale nedohodl na nové smlouvě, a než se ozval Zlín, chvíli se připravoval sám.

Nyní už vyhlíží sobotní generálku s Austrií Vídeň. Právě proti tomuto slavnému rakouskému týmu si odbude svoji premiéru.

„Těším se moc. Austria je skvělý tým. Hraje poháry, má zvuk. Bude to zajímavé srovnání. Když jsem v minulosti nastoupil proti rakouskému týmu, vždycky to byl kvalitní zápas,“ říká.

Za týden už Zlíňané zahájí svoji druholigovou pouť. Hned na úvod se představí v Líšni, při domácí premiéře vyzvou Táborsko.

„Start do sezony bude důležitý. Pokud se zaspí začátek, těžko se to bude dohánět. Musíme první kola zvládnout, abychom se naladili,“ ví dobře.

„Druhá liga je těžká soutěž. Nebude to až tolik o fotbalovosti, jako spíš o bojovnosti, soubojích. Musíme se s tím vypořádat, abychom hned od začátku sbírali body,“ přidává.

Podle Brandnera patří k hlavním favoritům také Zbrojovka Brno, Opava a Táborsko.