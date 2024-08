Nebyla to jeho premiéra v prvním týmu Zlína, debut si připsal už na konci července v Prostějově, kde v nastaveném čase střídal Nombila. V úterý při pohárovém utkání v Hranicích dostal dorostenec Lukáš Bránecký větší porci minut a přispěl k výhře 2:1 i k postupu ševců do druhého kola celostátního MOL Cupu.

„Jsem vděčný trenérovi, že mi tu šanci dal. Jsem rád, že jsme těžký zápas zvládli. Když se vyhraje, chutná to vždycky líp,“ líčil s úsměvem osmnáctiletý odchovanec Holešova, který v 71. minutě střídal Tomáše Poznara, autora první branky hostujícího celku.

„Trenéři po mě chtěli, abych vpředu udržel balon, uhrál souboje, napadal domácí obránce a nenechal je vydechnout. Snad se mi to povedlo,“ doufá.

I když z Celostátní ligy staršího dorostu zvyklý na jiný fotbal, hrát s muži mu nevadí. „Z hlediska somatotypu jsem na tom dobře, takže mi souboje sedí, ale samozřejmě rozdíl je ve velké intenzitě i zkušenostech,“ vnímá.

| Video: Youtube

Bránecký je ale silový a také dynamický forvard, mezi dospělými mu to bude sedět. V Hranicích se do pořádného zakončení nedostal, i tak s ševci slavil výhru 2:1, postup do dalšího kola.

„Když hrajete s týmy, které nemají co ztratit, a navíc venku, je to vždycky těžké,“ říká.

„Hranice na nás byly dobře nachystané. Dobře bránily, dobře se stlačovaly. Nakonec jsme to zvládli a jdeme dál,“ dodává spokojeně.

Fotbalisté SK Hranice v utkání MOL Cupu proti FC Zlín. Největší šance Zlína ve 2. poločase | Video: Deník/Ivan Němeček