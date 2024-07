Otázka je, zda bude jednomu z favoritů na vítězství v soutěže pomáhat dál. Zájem o zkušeného gólmana má Sigma Olomouc, takže by Dostál mohl zdrhnout na Hanou za trenérem Otakarem Novákem.

„Vedení klubu jsem svůj postoj řekl, víc to komentovat nechci,“ poznamenala po sobotním zápase jednička ševců.

Jak jste si užil první zápas po sestupu z první ligy?

Byla to pro nás velká neznámá. Prostředí ani hráče nemáme tolik načtené jako v první lize. V prvním poločase jsme byli celkem nervózní. Postupně jsme se z toho oklepali a nadechovali se k něčemu, srazila nás však červená karta. Troufám si říct, že pokud bychom zápas dohráli v jedenácti, gól bychom dali, což se nám nakonec nepovedlo, takže bereme bod na úvod.

Co vám utkání ukázalo?

Že vlčáků je tu docela dost. (úsměv) Týmy ve druhé lize jsou vyrovnané. Rozhodovat budou maličkosti. I naše zápasy budou těsné, o gól. Nebude to žádný válec, že bychom někoho přehráli 3:0. Soupeři se na nás budou důkladně chystat. Nebude to nic pro nás jednoduchého. Věřím, že postupem času to bude lepší a lepší. Líšeň jsme i díky zápasu v přípravě měli načtenou. Znali jsme styl její hry, kombinaci.

S motivací problém nebyl?

Pořád jsme profesionálové, musíme být každý zápas nachystaní a podat výkon.

Prostředí je ale asi jiné, než třeba na Spartě nebo v Plzni?

Toto neřeším. Hraje se tady profesionální soutěž, podmínky jsou pro všechny stejné. Bereme to tak, jak to je. Pokud to někdo schválil, tak tady hrajeme.

Čekal jste, že budete mít v Líšni tolik práce?

Je pravda, že jsem si docela zachytal. V úvodu střetnutí měl šanci Silný, pak tam byly nějaké střely, závary. Dvakrát mi pomohla tyč. Líšeň měla dobré centry, sypala to do ohně. Bylo to i o štěstí. Škoda, že my jsme těchto závarů neměli víc. S naší výškovou převahou bychom měli soupeře trápit po standardkách víc. Je to škoda.

Potěšila vás alespoň vychytaná nula?

Určitě. Minulou sezonu jsem jich moc neměl. Toto je takový slibný začátek. Sestup jsem si bral hodně osobně. Nechtěl jsem, aby k němu došlo. Trvá mě trošku déle, abych se s tím vypořádal. Když si vzpomenu, jak dlouho jsme před lety bojovali o postup, tak mě to mrzí.

Jak moc chyběl zraněný Vukadinović?

Je to škoda, v přípravě vypadal dobře., Hlavně byl zdravý, až na předzápasovém tréninku si vyvrtl nohu. Uvidíme, jak dlouho bude chybět. Snad nám brzy pomůže.