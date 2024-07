Fotbalista Tomáš Čelůstka odchází ze Zlína do Vyškova. Foto: FC Zlín

Obránce Tomáš Čelůstka po roce opouští Zlín, hrát bude v jiném druholigovém týmu. Zkušený třiatřicetiletý odchovanec se v mateřském klubu dohodl na ukončení spolupráce, kvůli většímu hernímu vytížení zamířil do Vyškova, kde v úterý podepsal smlouvu.

„Odchod mě moc mrzí, protože jsem Zlíňák. Moje velké přání bylo ukončit zde kariéru, ale věřím, že není všem dnům konec,“ prohlásil Tomáš Čelůstka.

„Momentálně nastala situace, že jsem nebyl příliš vytížený a cítil jsem, že do základní sestavy mám ve Zlíně hodně daleko. Vyškov o mě projevil velký zájem. Jak trenér, tak i generální manažer se mnou vedli velice profesionální jednání, což se mi zalíbilo. Jde hlavně o to, že potřebuji vidět a cítit, že se můžu rvát o místo na hřišti, proto jsem zvolil odchod do Vyškova,“ vysvětluje a závěrem děkuje zlínským příznivcům za přízeň a podporu.

„Chtěl bych moc pozdravit fanoušky, celou sezonu byli skvělí. Hrozně moc jim děkuji za jejich podporu, i když to s námi neměli jednoduché. Loňská sezona nedopadla podle našich představ, ten sestup nás všechny bolel. Doufám, že na mě lidi nezanevřou. Jak říkám, není všem dnům konec a neříkám, že tohle je mé poslední slovo ve Zlíně,” dodává závěrem.

Zkušený třiatřicetiletý krajní obránce se vrátil do Baťova města loni v létě. Za ševce v nejvyšší soutěži odehrál dvacet utkání, připsal si tři asistence.

Byla to pro něj vůbec premiérová sezona v prvním týmu Zlína.

Coby odchovanec prošel Vršavou, do áčka se však nedostal, a tak putoval po hostováních, když hrál třetí ligu v Kunicích a druhou ligu ve Vlašimi, kde si ho vyhlédli Bohemians Praha 1905. V Ďolíčku ovšem dlouho nezůstal. V létě 2014 zamířil na hostování do Opavy, kam po sezoně přestoupil.

Ve Slezsku hrál druhou ligu. Na jaře 2018 odešel do Pardubic. Na východě Čech se mu dařilo. Stal se jednou z opor a v sezoně 2019/2020 pomohl týmu k historickému postupu do nejvyšší soutěže.

Ve FORTUNA:LIZE za dvě sezony odehrál 54 zápasů a vstřelil dvě branky.

Za sebou má i zahraniční angažmá. Působil na Kypru. V dresu týmu APK Karmiotissa nastoupil ve 32 duelech, žádný gól nedal.

Letošní ročník odehraje ve Vyškově.