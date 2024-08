„Jsme spokojení. Skvělý výkon všech hráčů,“ prohlásil po cenném triumfu zlínský kouč Bronislav Červenka.

Zápas dvěma brankami rozhodl David Tkáč. Dvaadvacetiletý ofenzivní záložník ševců v šesti duelech skóroval čtyřikrát a spolu s chrudimským Davidem Látalem a opavským Felixem Čejkou vede tabulku střelců.

„Strašně moc mu to přeji. Je vidět, že se vrací do své dřívější formy,“ těší Červenku.

Za výkon i přístup ale děkoval celému mančaftu. „Kluci to odjezdili tak, jak měli. Není jednoduché vyhrávat venku, ale zvládli jsme to. Za mě to jsou zasloužené body,“ pronesl.

Ševce nerozhodil ani první inkasovaný gól po sestupu z nejvyšší soutěže. Vlašimský Hodek hned po přestávce vyrovnal na 1:1 a překazil brankáři Dostálovi další čisté konto.

Neprůstřelnost zkušeného brankáře skončila po 496 minutách.

„Každá inkasovaná branka mrzí, obzvláště tato, protože to byla jednoduchá situace, která šla řešit a neměla by se stávat. Měli jsme míč pod kontrolou. Soupeře jsme dostali zbytečně do hry,“ mrzelo Červenku.

| Video: Youtube

Středočeši potrestali komplikovanou rozehrávku soupeře. Dostál poslal míč kapitánovi Simerskému, který o něj ale přišel a Hodek se nemýlil.

Vlašim hned po přestávce skóre srovnala a oživila šance na bodový zisk. „Zápas pro nás nebyl vůbec jednoduchý. Vlašim má velmi dobrý a kombinační tým, který drží balon. Něco jsme eliminovali, občas nám přihrávky mezi dvě zóny prošly,“ říká.

První poločas byl z obou stran opatrnější, byť šance měly oba týmy. Zlín poslal do vedení těsně přes přestávkou Machalík, prosadil se netypicky hlavou po centru Vukadinoviče.

„Vedoucí gól nás možná uklidnil, ale soupeře jsme hned po nástupu do druhé půle nechali vyrovnat. Naštěstí reakce kluků byla rychlá a výborná,“ pochvaloval si Červenka.

„Druhý gól nás dostal na koně a ve zbytku utkání jsme až na dvě situace soupeře všechno pokryli a naopak byli velmi nebezpeční směrem dopředu. Škoda, že nám při brejcích nevycházela finálka. Mohli jsme mít více šancí,“ přidává.

Zlín hrozil hlavně po akcích z pravé strany, kam si často sbíhal Tkáč, aktivní byl i Vukadinovič.

Moravané dorazili protivníka po standardní situaci. Po centru Machalíka pálil tvrdě Tkáč a bylo hotovo.

Ševci zvítězili popáté v řadě a dál vedou druhou ligu. „Snad v tom budeme pokračovat a do dalších zápasů půjdeme se stejnou pokorou a disciplínou,“ přeje si kouč.

Výhrady měl jenom ke Gruzínci Natchkebiovi, jehož o přestávce raději vystřídal. „Zviad měl na konci první půle dva nebezpečné fauly, navíc jednou zakopl balon. V tu chvíli už měl žlutou kartu. Jelikož je horkokrevný, bál jsem se, aby nebyl vyloučený,“ vysvětluje Červenka.

Do hry poslal Reitera, jehož výkon znovu zůstal za očekáváním. Zlínu chyběl ve Vlašimi nemocný Nombil, do základní sestavy se vrátil Didiba. Jen na tribuně seděl zraněný stoper Kolář, zbytek týmu je fit.