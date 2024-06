Bez mediálního humbuku, většího zájmu novinářů odstartovali letní přípravu fotbalisté Zlína, kteří po devíti letech sestoupili do druhé ligy a nyní mají před sebou velkou výzvu v podobě návratu mezi tuzemskou elitu. Ševci se v pondělí ráno sešli na Letné, odkud se přesunuli na Vršavu, kde absolvovali první trénink.

Fotbalisté Zlína zahájili přípravu na novou sezonu ve druhé lize | Video: Libor Kopl

„Na kluky jsem se těšil. I když jsme ve druhé lize, což je pro všechny z nás velké zklamání, máme před sebou nové výzvy, dlouhou cestu. Jdeme do jiné etapy. Snad dáme mančaft brzy dohromady tým a budeme konkurenceschopní,“ přeje si trenér Zlína Bronislav Červenka.

Na úvod měl k dispozici šestnáct hráčů do pole, tři brankáře. Všechno borci z loňského kádru, žádná nová tvář se zatím neobjevila. Tým prochází obměnou, tvořit se bude postupně.

„Zájem máme o osmdesát procent hráčů z minulé sezony. Vím, že ne všichni tady zůstanou, protože mají nabídky odjinud, jiné představy,“ říká Červenka.

Pryč je trojice mladíků a odchovanců. Tom Slončík přestoupil do Plzně, jiný záložník Alexandr Bužek odešel do Slavie Praha, blízko přestupu do Jablonce je obránce Martin Cedidla.

„Odchod Toma byl jasný, u Buže se uvažovalo, že by u nás mohl ještě půl roku hostovat, ale tím, že jsme ve druhé lize, tato možnost padla. Buď se prosadí ve Slavii, nebo bude hostovat v první lize. Záleží jenom na něm,“ ví dobře Červenka.

Na Letné skončili i hráči, kteří na jaře v týmu hostovali. Jde o krajní obránce Libora Holíka, Bosňana Selmira Pidra a také útočníka Tomáše Schánělce.

Bez Cedidly, Janetzkého i posil. Ševci v pondělí odstartovali letní přípravu

V Baťově městě nepokračují ani nigerijský útočník Kenneth Ikugar a španělský záložník Pablo González, jimž doběhly krátkodobé kontrakty.

Klub na dalších podmínkách nedohodl se záložníkem Jakubem Janetzkým, který míří do Brna. Otazníky visí i nad dalšími hráči.

„Počítal jsem s tím,“ tvrdí Červenka. „Bylo jasné, že kluci budou přemýšlet o všech variantách, i o odchodu. Tak to většinou bývá. Když se postoupí, je hodně změn, v případě sestupu taky. Je to normální proces. Vím, že první týden bude malinko hektický, postupně se to ale ustálí,“ nepochybuje.

Vedení Zlína pracuje na doplnění mužstva, shání adekvátní náhrady. „Ladí se příchody, chceme kádr ustálit, doplnit a nahradit hráče, kteří odejdou. Snad budeme mít při jejich výběru šťastnou ruku,“ doufá.

V hledáčku ševců jsou krajní hráči i fotbalisté do středu zálohy či útoku. „Prostě všechny posty,“ usmívá se.

Afričané Joss Didiba, Cletus Nombil a Latyr Ndiaye se připojí k týmu později. „Někteří kluci měli problémy s letenkami, přicestují o něco později,“ omluvil zahraniční akvizice.

Šanci v přípravě dostanou i nadějní odchovanci Šimon Polášek, Adam Číž, Patrik Kulíšek či Marek Švach, později se připojí i další mladíci z juniorky. „Kluci v jarní části třetí ligy podávali velmi dobré výkony, šanci si zaslouží. Bohužel skončili teprve minulý týden, potřebují si odpočinout,“ ví dobře.

Trenér Novotný o postupu Pasek, kádru i ambicích: Chceme být ve středu tabulky

Jinak změn doznal i realizační tým. U prvního týmu skončil asistent Aleš Hellebrand, který se vrátil zpátky na Vršavu k mládeži, trenéra brankářů Otakara Nováka po odchodu do Sigmy Olomouc nahradil Martin Juřička.

Zlíňané se budou připravovat v domácích podmínkách, řeší se i krátké soustředění na Slovensku, kam by odcestovali před utkáním s Ružemberokem na začátku července.

Ševci v létě sehrají pět přípravný zápasů. První duel je na programu v sobotu 22. června, kdy na hřišti Sedlece u Mikulova vyzvou Líšeň.

O týden později se pak představí fanouškům v Luhačovicích, v lázeňském městě se utkají s Vyškovem.

V červenci je čeká konfrontace se zahraničními soupeři. Všechny tři zápasy sehrajeme mimo region. Nejprve vyzveme na Slovensku Ružomberok, pak se v Ostravě utkání s polským týmem TS Podbeskidzie Bielsko-Biała a generálku obstará atraktivní souboj ve Vídni proti Austrii.

Nový soutěžní ročník startuje o víkendu 20. a 21. července.

Cílem by měl být okamžitý návrat, na startu přípravy se ale o postupu nemluví.

„Druhá liga je jiná, náročná. Nebude jenom o fotbalovosti, ale hlavně bojovnosti, běhání a soubojích. Musíme se s ní sžít. Víme, že to pro nás bude obrovsky těžké. Konkurence je velká, stabilní účastníci nám nedají nic zadarmo. I tak chceme hrát o nejvyšší příčky,“ říká.

I. B třída skupina B: Trenér Bořuta končí na Hvozdné. Záhlinice přejely Tečovice

Červenkův tým ve druhé lize potká i čtyři rezervní týmy prvoligových týmů. Ke Spartě a Olomouci přibyly i béčka Slavie a Ostravy. „Tito soupeři jsou nevyzpytatelní, ale není to jako dřív, kdy mezi týmy pendlovalo osm hráčů. Teď má každý stabilizovaný, oddělený kádr. Budeme vědět, kdo proti nám nastoupí,“ uvedl.

Zatímco spousta fanoušků se účast béčkem v profesionální soutěži nepozdává, kouč Zlína s tím problém nemá. „Za mě je to oživení. Asi byli ve svých soutěžích nejlepší, když si to vykopali,“ dodal na závěr.