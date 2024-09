Proti béčku pražské Slavie jim v úterní dohrávce 7. kola pomohla proměněná penalta Vukadinoviče nařízená hned ve 4. minutě a tak dorážka stopera Černína po rohovém kopu Machalíka.

Sešívaní v závěru výsledek pouze zkorigovali, triumf 2:1 slavil lídr tabulky, který vede Chance Národní Ligu již o čtyři body před druhou Chrudimí, která má ale jedno utkání k dobru.

„Vítězství je skvělé. Kluky musím zase pochválit. Přestože je to z naší strany někdy více ubojované a občas schází fotbalovost, jakou předvedla třeba Slavia, hraje se na body a ty bereme my,“ radoval se zlínský trenér Bronislav Červenka.

„Držíme se nahoře a budeme dál pokračovat v důsledném a poctivém fotbale, jaký předvádíme,“ vzkazuje pronásledovatelům.

Bylo těžké se po dlouhé pauze dostat do tempa?

Je to horší. Naštěstí jsme ale hráli už v úterý, některé týmy čeká zápas až za týden, takže budou mít pauzu ještě delší. Na Slávistech bylo vidět, že jsou rozehranější, protože skoro všichni, až na čtyři kluky, byli na reprezentačních srazech a absolvovali dva zápasy. My jsme na začátku měli těžší nohy, chyběl nám drajv. Na některých klucích se projevily zdravotní problémy, které měly minulý týden. Postupně jsme se ale chytli. Začali jsme víc běhat, lépe zavírat prostory. Snažili jsme se být vpředu nebezpeční, ale situace nedohráváme tak, jak bychom chtěli. Možná nám chybí větší svěžest.

Souhlasíte, že soupeř chvílemi vypadal živější, že?

My jsme věděli, že nás čeká těžký zápas. Slavia má v sestavě skvělé mladé kluky, všichni jsou technicky i rychlostně velmi dobře vybavení. Utkání nás stálo hodně sil, pro kluky to nebylo vůbec jednoduché, protože soupeř dobře držel balon. V jeho hře byly vidět jasně nacvičená schémata, kdy si krajní hráči chodí pro míče. Není to vůbec jednoduché bránit, ale musím říct, že jsme si s tím až na pár výjimek v prvním poločase poradili. Bylo velmi důležité, že jsme proměnili penaltu a brzy šli v zápase do vedení.

Rozhodnuto ale pořád nebylo, co?

Ve druhém poločase se hra přelévala z jedné strany na druhou, oba týmy tam měly několik nebezpečných momentů, ze kterých mohly skórovat. Některé situace jsme mohli vyřešit lépe a skóre navýšit. Pomohli jsme si sice standardní situací, ale v závěru přišla menší nedůslednost při bránění. Tři naši hráči stáli u střídajícího Perišiče, který to tečovanou střelou procedil do sítě. Dosty s tím nemohl nic dělat. Na konci jsme to ale svojí zkušeností uhráli. Didiba, Vukadinovič nebo Polášek to v závěru odehráli velice dobře.

Není vám líto, že zlínští odchovanci Bužek se Slončíkem hrají za Slavii B?

Trhá mi to srdce. Je to škoda. S Bužou jsme teď byli na srazu reprezentační dvacítky, za kterou odehrál dvě skvělé utkání. Podal úplně nadstandardní výkony. Ale já bych Slavii B nepodceňoval. Hraje stejně jako my druhou ligu, Buža je tam se svými vrstevníky, kteří umí hrát fotbal. Musí být trpělivý, čekat na šanci. Samozřejmě by pro něj bylo lepší, kdyby hrál první ligu a měl větší vytížení v nejvyšší soutěži. Ale i tato soutěž je pro něj dobrá. Kluků, jako je Buža, je ve Slavii daleko víc. Většina z nich je velmi zajímavých a v budoucnu mohou být velmi zajímavý ligový hráči.

Šimona Slončíka jste znal?

Ne. Znám ho jenom z povídání. Nikdy jsem ho netrénoval, ani jsem ho naživo neviděl hrát. Dneska to bylo poprvé. V prvním poločase vyhrával hlavičkové souboje, nedokázali jsme se přes něj prosadit. Hru dokáže zklidnit. Já si ale při zápase hráčů soupeře až tolik nevšímám. Sleduje své kluky, jak při utkání fungují a pracují. Když vidím někoho nadstandardního, tak na něj samozřejmě upozorním.

Nástup fotbalistů Zlína a Slavie B | Video: Libor Kopl

Vy jste nasadili ve druhé půli na hrot dorostence Bráneckého. Co jste říkal na jeho výkon?

Myslím, že se toho mohl zhostit ještě lépe. Vím, co v něm je, jaké má možnosti. Bude ještě lepší. Očekávám od něj ještě víc. Je to mladý a talentovaný kluk. Má fyzické schopnosti. Vím ale, že to byl jeho druhý zápas, první před domácím publikem. Mohl být nervózní. Hrál proti stejně starým klukům, kteří ale se soutěží mají daleko víc zkušeností. Mohl být pro obránce víc nepříjemný. Věřím, že to ukáže v dalších zápasech.

Je víc podobný Poznarovi než Brandner, který hrál od začátku?

Je. Tomáš ale nebyl v jeho věku tak silový. U Bráneckého potřebujeme zapracovat hlavně na pohybu. Musíme jít ale postupně. Je to šikovný kluk, se kterým počítáme do dalších zápasů, další sezony. Věřím, že jeho výkony budou mít vzrůstající tendenci.