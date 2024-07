Vzadu nebyli tak jistí jako minule doma proti Táborsku, Prostějov na rozdíl od Jihočechů pustili do několika zakončení i šancí, ale ani ve třetím zápase po sestupu z první ligy fotbalisté Zlína neinkasovali. Urvali druhou výhru v řadě, po středečním triumfu 2:0 na Hané dokonce poskočili do čela tabulky.

„Věděli jsme, že to pro nás i kvůli úmornému vedru bude velmi těžký zápas. Vím, že to kluci neměli jednoduché, rychle jim ubývaly síly. Proto jim musím poděkovat za to, jak to zvládli. Jenom škoda, že jsme ve finiši nepřidali další gól, ale výhra z venku se vždycky cení,“ ví dobře kouč ševců Bronislav Červenka.

Favorizovaným hostům v cestě za dalším úspěchem pomohla proměněná penalta Vukadinoviće ve 36. minutě, kdy srbský rychlík překonal gólmana Vejmolu v panenkovském stylu.

Dloubák mu sice úplně nevyšel, míč i tak doskákal za brankovou čáru.

„Určení jsou tři kluci. Vuki si věřil, kopl to krásně, ale všem nám zatrnulo, protože tam balon skoro nedoletěl. I tak to zrealizoval velice dobře,“ chválí zkušeného křídelníka.

Pojistku přidal až Nombil díky tečované ráně v poslední minutě. Předtím ševci ustáli několik nebezpečných střel i závarů soupeře, vpředu byli snaživí Hanáci neškodní.

„Soupeř si ve druhém poločase vytvořil tlak, měl tam několik nebezpečných situací. Sice to byly spíše střely ze střední vzdálenosti nebo míče za beky. I díky fantastickým zákrokům Dostyho jsme tomu ale dokázali odolat," těší trenéra.

„Zase jsme udrželi čisté konto a zvítězili, za což jsme rád, protože Prostějov odehrál velmi slušný zápas,“ uvedl.

K výkonu defenzivy měl ale tentokrát výhrady. „Zatímco Táborsko nemělo žádnou šanci, Prostějov byl hlavně díky Koudelkovi a Matouškovi nebezpečný. My jsme špatně zachytávali náběhy domácích hráčů, to musíme pro příště zlepšit. Jsou to totiž jednoduché a předvídatelné věci,“ říká.

Proti bývalému klubu se neprosadil ani jeden ze čtyř někdejších hráčů Zlína. V základní sestavě Hanáků byli Bartolomeu, Slaměna a Žák, ve druhé půli naskočil ze střídačky také Hrdlička.

„Kluci určitě měli velkou motivaci, protože ani jeden z nich neodcházel v poklidu,“ ví dobře Červenka.

„Cítili se nedocenění, mysleli si, že mohou ve Zlíně fungovat. Všichni, co nastoupili, podali velmi dobrý výkon a ukázali, že fotbal hrát umí. A třeba se jednou do Zlína vrátí,“ míní hostující kouč, který si zblízka prohlédl zrekonstruovaný prostějovský stadion.

„Tráva i hlavní tribuna jsou krásné. Prostředí je hezké, je to příjemný druholigový areál,“ dodal Červenka.

Trenér Bronislav Červenka v Prostějově | Video: Dominik Zahnaš