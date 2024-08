Znovu to nebyl žádný spektákl, nádherný zápas plný šancí a gólů, prostě zábavná, podívaná, přestřelka. Fotbalisté Zlína si k další hubené výhře vystačili s poctivou defenzivou a jednou skvěle zahranou standardní situací. Snaživou olomouckou juniorku srazil do kolen v 82. minutě po dlouhém autu dorážející David Tkáč.

Ševci v pondělní dohrávce 4. kola Chance Národní Ligy přetlačili Hanáky 1:0 a vrátili se na první místo.

„Na tabulku se fakt nedívám. Pro mě je hlavní, že jsme vyhráli další těžký zápas. Olomouc má skvělý tým, dneska měla navíc sestavu vylepšenou o některé hráče z áčka. Klukům musím za výkon poděkovat, hrábli si na dno. Pro mě je to skvělý výsledek, výborné tři body,“ prohlásil spokojený kouč Zlína Bronislav Červenka.

Remcání fanoušků neřeší. „Nemyslím si, že by zápas byl špatný,“ oponuje.

Dobře ví, že druhá liga je náročná, žádný pohodový duel ševce nečeká.

„Nedělím si iluze, že bychom vyhrávali 4:0,“ říká Červenka. „Třeba se nám to jednou povede, ale kluci si vybojovaných, vydřených výher cení víc než jednoznačného výsledku,“ ví dobře.

„Ano, Brno třeba prohrálo 1:6, ale to jsou výjimky. V osmdesáti procentech zápasy končí o gól nebo remízou. Nejsou to jenom naše zápasy, ale i ostatních týmů,“ poukazuje.

Navíc na Letné bojují s děsivým terénem. Nová tráva shnila, další nedorostla, proto se hraje na písku. „Každý by si měl zkusit na tom terénu kombinovat, nahrávat si na pět metrů. I soupeř s tím měl problémy,“ poukazuje.

V pondělí si Zlíňané vypomohli standardní situací. Autům se věnovali na tréninku, nacvičený signál vyšel dokonale.

„Didi (Didiba – pozn. red) to hází daleko, umí to i Brandner. Čerňa (Černín) to skvěle prodloužil a Tkáč tam konečně šel agresivně a dál gól, takže skvělé,“ mnul si ruce.

Dvaadvacetiletý ofenzivní záložník rozhodl už předcházející domácí duel s Táborskem, teď se trefil podruhé a je nejlepším střelcem ševců v sezoně!

„Já si přeji, aby to netáhl jenom on, ale všichni kreativní ofenzivní hráči, jako Zviad nebo Brandner. Snad se brzy trefí i Pozny. Góly ale přeji i vysokým obráncům, aby se prosadili třeba po standardních situacích,“ pronesl Červenka.

Zatímco v ofenzivě mají Zlíňané rezervy, v obraně jim to klape náramně. Po sestupu z první ligy, kde patřili k nejhůře bránícím celkům soutěže, ještě neinkasovali, brankář Dostál prodloužil sérii bez obdrženého gólu na 360 minut.

„Kluci jsou kompaktní, velmi zodpovědní a soupeře pouští do minima příležitostí. Mají jednu nebo dvě šance, které jsme schopní eliminovat, proto ta nula,“ míní domácí trenér.

Právě na pečlivé defenzivě si mistr ázerbájdžánské ligy s Interem Baku zakládá.

I proto ševci bodují, neprohrávají, ale herně nezáří.

„I s Olomoucí to bylo vybojované, ale dokud se terén nezlepší, tak to tak doma bude,“ ví dobře.

„I venku to pokaždé budeme muset odmakat. Vždycky si počkáme na moment, který nám zápas rozhodne. Dneska to byl aut, za což jsem rád,“ přidal spokojeně.

Jiné standardní situace ale Zlíňanům nevyšly. Buď měli špatný náběh, nebo je zahráli blbě. „Bohužel nám nyní nevycházejí,“ posteskl si osmačtyřicetiletý trenér.

Podobně na tom byli i Hanáci, proto duel skončil 1:0. „V prvním poločase jsme byli aktivní, nebezpeční. Sigma sice měla po změně stran více ze hry, ale kromě jednoho brejku a jedné nebezpečné situace nic neměla. Zápas jsme hlavně v defenzivě zvládli velice dobře,“ těší Červenku.

Za čtyři dny jdou ševci znovu na šichtu. Už v pátek doma přivítají Viktorii Žižkov. I když poradce Zlína a sportovní ředitel Pražanů Pavel Hoftych kvůli dovolené nedorazí, čeká ševce další válka, velký boj.

„Čeká velmi nebezpečný soupeř, kterému se venku daří. Bude to zase těžké, ale pokusíme se to zvládnout,“ slibuje Červenka.

V dalším utkání nevylučuje změny v sestavě. „Můžeme do ní sáhnout, protože kluci se nám uzdravili, máme další možnosti. Navíc i střídající hráči ukázali svoji kvalitu,“ těší kouče.

Brzy by se měl připojit k týmu i stoper Kolář. „Už dva týdny se připravuje s kondičním trenérem, nemůže ale kopat do míče. Ndiaye si po utkání juniorky pár dnů poležel, teď už v pořádku,“ dodal Červenka.