Před minulým domácím zápasem s Olomoucí B usedl na kolo a společně s kondičním trenérem Michalem Molkem vyrazil na Hostýn. Cestou si pročistil hlavu, na známém poutním místě se pomodlil a vyšlo to. V pátek to nestihl, Bůh ale znovu nad zlínskými fotbalisty držel ochrannou ruku.

Ševci znovu na Letné zvítězili 1:0 a ani v pátém zápase po sestupu z nejvyšší soutěže neinkasovali.

„Možná se za nás pomodlil někdo jiný,“ vtipkoval po triumfu nad Viktorií Žižkov trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka.

„Příště tam ale pojedu zase. Snad při nás štěstí bude stát dál,“ přeje si.

Hlavní favorit Chance Národní Ligy počtvrté za sebou bral všechny body, i potřetí doma vyhrál 1:0.

„Jsme rádi, že jsme vyhráli, protože je vždycky náročné zvládnout dva domácí zápasy po sobě, ale nemám z toho tak dobrý pocit. Za mě to bylo naše nejhorší utkání za prvních pět kol,“ míní Červenka.

| Video: Youtube

Duel s Viktorií Žižkov už v 7. minutě rozhodl přesnou hlavičkou Tomáš Poznar. Trefil se poprvé po návratu ze slovenské Trnavy.

„Jsem rád, že dal gól, protože to potřeboval už protrhnout, ale mohl se dostat ještě do více šancí,“ upozorňuje kouč ševců.

„V zápase bylo dalších pět momentů, kdy měl být taky na přední tyčce, místo toho byl schovaný vzadu. Musí vědět, že jeho pozice je tam, kde letí míč,“ říká Červenka.

I když Moravané znovu uspěli a zaknihovali další hubenou výhru 1:0, v defenzivě nebyli tak kompaktní, důslední a pozorní jako v předcházejících duelech.

„Zápasy s Táborskem a Olomoucí B se mi líbily daleko víc než se Žižkovem,“ pronesl Červenka.

„Ano, bylo tam více šancí, vzruchu, ale zase jsme toho soupeři strašně moc dovolili,“ štve kouče.

I když ve Zlíně dál platí, že vítězí na jeden vstřelený gól, v pátek jim k bodům pomohla i nekvalita soupeře v zakončení.

„Výsledek je stejný, rozdíl je v tom, že v defenzivě to bylo ono,“ připouští. „S Olomoucí B jsme prakticky nechybovali. Teď jsme dělali hrubé chyby, kterými jsme na podnose nabízeli soupeři vyložené šance. Naštěstí jsme je přečkali,“ oddechl si.

Zaváhání Nombila ve středu hřiště Klusák nepotrestal, když z dálky střílel jen do vyběhnutého brankáře Dostála.

„Nesmí se to stávat. Bylo to z laxnosti,“ štvalo Červenku. K výkonu afrického středopolaře měl oprávněné výhrady. V jednu chvíli ho chtěl dokonce střídat.

„Nebyl to jeho zápas. Byl pomalejší, nezískával míče,“ vytýkal svěřenci ze zahraničí.

Výhrady měl i k dalším hráčům. „Pokud nebudeme koncentrovaní, důslední, absolutně připravení, podobné zápasy budeme ztrácet,“ ví dobře.

Se Žižkovem to ale ševci zvládli. Děkovat mohlo hlavně skvělému brankáři Dostálovi, který v závěru vychytal také Gembického a připsal si pátou nulu v sezoně. Sérii bez inkasované branky natáhl už na 450 minut.

„Nevím, jestli to je nemohoucností soupeře, nebo za to může jenom Standa. Ale je mi to jedno, protože zase nedostal gól, je naší jistotou. Ale musíme mu víc pomáhat a být agresivnější,“ říká.

Zlíňané v pátečním duelu propadali ve středu hřiště, udělali spousty chyb. I tak se dál drží v čele tabulky, po pěti duelech mají na kontě třináct bodů. Nikdo lepší v Chance Národní Lize není.

I tak bude mít kouč Červenka s hráči důrazné pohovory. „Nelíbilo se mi to. Chceme hrát jinak,“ říká.

„V ofenzivě jsme sice byli zase lepší, ale chyběla nám finální fáze, trošku přesnější zakončení, větší důraz v šestnáctce. Pokud bychom přidali druhý gól, lépe by se nám dýchalo ve druhém poločase,“ ví dobře.

Ševci zatím vyhrávat výraznějším rozdílem a klidněji neumí.

Bude to za týden ve Vlašimi stejné?