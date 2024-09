„Někdy to tak bývá. Jednou vám fotbal dá, pak vám to sebere. Mohli jsme 2:1 prohrát, ale nakonec slavíme. Pro mě je to skvělé vítězství. Nemohu být nespokojený. Jsem strašně šťastný, protože chybělo málo a odjížděli jsme z Brna bez bodu,“ ví dobře hostující kouč Bronislav Červenka.

Takto Zlíňané zvítězili prodloužili sérii bez prohry na sed utkání a po šestém triumfu v řadě opět vedou tabulku Chance Národní Ligy o bod před Chrudimí.

Nemůže přijít uspokojení?

To vůbec ne! Sice nebudu v reprezentační přestávce s týmem, ale asistenti moc dobře vědí, co mají dělat. Budou na kluky apelovat. Oni ale moc dobře vědí, že se v Brně přiklonilo štěstí k nám a pokud nebudeme lepší a kvalitnější, tak se od nás zase odvrátí. Chceme výkony zlepšovat. Pořád nejsou ideální. I když hráči jsou velmi dobří, tolik si nevěří v kombinaci a malinko hru zjednodušují. Zatím ale výsledky jsou. Do dalšího zápasu s Jihlavou však musíme jít s pokorou.

Čekal jste, že by to po sestupu mohlo takto fungovat?

Devatenáct bodů je vzhledem k těžkému losu nadstandardní. Nikdo to nečekal, když jsme hráli s Táborskem, Brnem, v Líšni. My do každého zápasu jdeme s tím, že chceme bodovat. Zatím se nám daří.

V Brně jste to neměli jednoduché, že?

Pro nás to byl velmi těžký zápas, protože Brno má svoji kvalitu. Hodně drží balon, takže jsme museli víc běhat a bylo to náročné na kondici. Věřím, že se z toho ponaučíme, příště budeme víc disciplinovaní, v defenzivě zodpovědní a nepovolíme soupeři penaltu nebo vyloženou šanci, kterou měl Šural v závěru.

Cítil jste po darovaném rohu, že byste z něho mohli udeřit?

Toto jsou právě ty situace, ze kterých padají góly. Neříkám, že ve sto procentech, ale v nějakých 60 nebo 70 procentech to tam je. Jsou to zbytečné věci, které člověk může vyřešit jinak. Domácí to v klidu mohli zahrát do autu. Jejich hráč to chtěl uhrát fotbalově, vymstilo se mu to. Takový je život. My jsme kopli dobře standardku hráčem, který to běžně nekope. Pro Mildu Kopečného čeká velká odměna, protože to zahrál skvěle. K tomu skóroval sváteční střelec Didiba, navíc ještě hlavou. (úsměv)

Považujete Zbrojovku stále za aspiranta na postup? Je až dvanáctá …

Ve třetí lize v Kroměříži mě po polovině sezony plácali po zádech. Měli jsme velký náskok a všichni už nás viděli ve druhé lize. Já jsem moc dobře věděl, že je to zrádné. Tehdy nás přeskočila Olomouc B. Minulý rok ve druhé lize to ukázal Vyškov, který měl velmi špatné jaro. Zbrojovka je na tom kvalitou hry lépe než výsledky. Na to, jakou hru předvádí, tak má málo bodů. Někdy se od ní odvrátí štěstí, jindy zase nemá potřebnou kvalitu v zakončení.

Vám se naopak daří. Co říkáte na fanoušky, kteří vás podporovali i v Brně?

Je to super. Kluci chodí na domácí zápasy, jezdí s námi i ven. Víme, že zápasy prožívají, taky z toho mají nervy. Naše utkání moc klidné nejsou. Moc jim děkuji. Podpora je velmi dobrá. Vážíme si toho. Snad jim budeme dál dělat radost a budeme předvádět ještě lepší výkony než doposud.