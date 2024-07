„Samozřejmě mu to vyčtu,“ tvrdí kouč Zlína Bronislav Červenka.

„Nevadí mi ani tak to, že spadl a pokusil se o penaltu, jako jeho neustálé řečnění a komunikaci s rozhodčím. Pokud se od toho neoprostí, nemá šanci fungovat v české lize ani v žádné jiné,“ má jasno.

„Dneska je evropský metr přísný. Pozor si musí dávat i Joss (Didiba) a také Clay (Nombil). Nikdo nesmí mluvit s rozhodčím. V sezoně nás to může stát vyloučení, body. S hráči si před ligou nastavíme jasná pravidla,“ říká otevřeně.

I přes zbytečné vyloučení jste s účastníkem Konferenční ligy sehráli rovnocennou partii. Těší vás to?

První poločas byla Austria jasně lepší. Byla nebezpečnější, vypracovala si více šancí. My jsme tam měli pár akcí a zajímavých situací, žádnou z nich jsme ale nedotáhli do konce. Druhá půle už od nás byla lepší. Soupeře jsme nepouštěli do tolika příležitostí, až v když jsme byli v oslabení, zase zahrozil. My jsme tam ale taky měli nějaké možnosti. Jeden vstřelený gól by si kluci za druhý poločas zasloužili.

Co vám generálka ukázala?

Hráli jsme proti kvalitnímu soupeři, který hraje evropské poháry. Bylo vidět, že v první půli hůře chytáme tempo. Domácí hráli rychle a přesně, my jsme naopak hodně míčů ztratili. Přechod byl pomalý, proto jsme hráli více bez balonu a celkově to od nás nebylo ono. Soupeř byl lepší, otáčel hru. Měl tam náběhy za obranu, pěkné akce do trojúhelníku. Kluci s tím měli problémy, ale o přestávce jsme si k tomu něco řekli. Naše hra se zlepšila a zápas už byl ve druhém poločase vyrovnaný. Škoda vyloučení. Zápas mohl být až do konce zajímavý, ještě jsme se mohli pokusit o vyrovnání.

Štve vás, že jste prohráli gólem z dorážky po penaltě?

Je to škoda. Navíc Standa Dostál penaltu chytil. Byla chyba obránců, že byli málo důrazní a střelu nedobíhali. Nemělo by se to stávat. Pokud gólman chytne penaltu, hráči by balon měli odvrátit do bezpečí.

Čím si vysvětlujete horší začátek? Únavou po soustředění?

Únavou to nebylo. Poslední tréninky už nebyly tak náročné. Spíše kvalitou soupeře, který přivedl nové hráče z Basileje, z Izraele i odjinud. Austria měla v sestavě rychlé i technicky velmi dobře vybavené hráče, má opravdu kvalitní tým. Navíc hrála v rozestavení 3-4-3, v první půli nám dělala problémy.

Druhá půle vám ale vyšla daleko lépe. Hru oživil zejména Machalík. Souhlasíte?

David (Machalík) i Reiter vstoupili do utkání velmi dobře. I další kluci co nastoupili do zápasu z lavičky to pozvedli. Žádný z náhradníků nepropadl. Naopak hru spíše zlepšili než zhoršili. Tkáč i další mladí kluci ukázali, že mají svoji kvalitu a že mohou týmu v závěrech zápasu nebo ve druhých poločasech týmu pomoct, což je za mě obrovské pozitivum. Je dobře, že vytvářejí tlak na základní sestavu. Všichni se musí snažit podávat co nejlepší výkony, konkurence je potřeba.

Máte jasno o sestavě pro první soutěžní duel v Líšni, nebo vám někteří hráči spíše zamotali hlavu?

V osmdesáti nebo devadesáti procentech máme jasno. Teď už jenom dosadíme kousky do mozaiky. Snad budou všichni kluci zdraví, v pořádku a poskládáme takovou sestavu, která utkání v Líšni zvládne.

Jaký je nejbližší program?

Čeká nás klasický týdenní mikrocyklus, od pondělí do soboty, kdy nás čeká první těžký zápas. Líšeň má svoji kvalitu. Hlavně doma je velmi silná. Čeká nás specifické prostředí, na které se musíme důkladně připravit. Průměrný výkon by na nám nestačil. Připravíme se tak, abychom byli úspěšní.