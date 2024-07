Trenér Zlína Bronislav Červenka po krátké letní pauze očekává velmi náročné utkání. „Líšeň znám třeba z působení v Kroměříži. Je tam specifické prostředí, její trenér má svůj styl hry, který je pro soupeře nepříjemný. Líšeň je disciplinovaná, kompaktní, nebude jednoduché se prosadit. Průměrný výkon nám stačit nebude,“ ví dobře osmačtyřicetiletý kouč.

Podobné to však bude i jinde. „Ať každý zapomene na to, že druhou ligou jenom projedeme. Bude to stejný boj jako v první lize. Čeká nás opravdu velmi náročný podzim,“ uvědomuje si Červenka.

Ševci jsou společně se Zbrojovkou Brno největšími kandidáty na vítězství v soutěži, soupeři jsou však připravení jim sezonu pořádně znepříjemnit.

Kádr Zlína doznal v letní pauze řady změn. Na Letné skončili Holík, Pidro či Schánělec, pryč jsou i Fantiš, Janetzký, González, Ikugar či Žák.

Ze Zlína odešli i odchovanci. Záložník Slončík přestoupil do Plzně, Bužek už patří Slavii Praha a krajní bek či stoper Martin Cedidla bude nosit zelený dres Jablonce.

Do mateřského oddílu se naopak vrátil zkušený útočník Tomáš Poznar, který je nejlepším střelcem v historii zlínského klubu.

„Jsem rád, že přišel. Vrátil se kluk, kterému na zlínském fotbalu záleží a pro úspěch udělá vše. Mám v něm velkou důvěru. Věřím, že ukáže, že fotbal hrát nezapomněl a pomůže nám k dobrým výsledkům a vítězstvím,“ pronesl Červenka.

Kromě Poznara dorazili na Letnou také středopolař David Machalík, záložník Lukáš Buchvaldek a útočník Patrik Brandner.

Tým v letní pauze sehrál pět přípravných zápasů, připsal si jednu výhru, tři remízy a jednu porážku. V generálce nestačil na Austrii Vídeň, účastníkovi Konferenční ligy podlehl 0:1.

Zlíňané se na konci června utkali také s Líšní. Souboj, který se hrál v Sedleci u Mikulova, skončil bez branek. Sobotní duel ale bude úplně jiný.

Líšeň v minulé sezoně druhé ligy skončila na osmém místě tabulky, když stejně jako devátá Zbrojovka Brno a desátá Viktoria Žižkov získala 39 bodů.

Tým vedený trenérem Milanem Valachovičem v letní přípravě sehrál sedm utkání,

hned čtyři z nich skončily nerozhodným výsledkem.

Líšeň porazila pouze rakouský Horn 5:2, jinak třeba remizovala s Baníkem Ostrava, Skalicí a celkem FAC Vídeň. Porážku utrpěla s Vysočinou Jihlava a na konci přípravy i s celkem Sharjah FC, který v minulé sezoně obsadil čtvrté místo v nejvyšší soutěži Spojených arabských emirátů. Oba zápasy skončily 1:3.

Kádr Líšně doznal před letošní sezonou několika změn. Do brněnského celku přestoupil z Vyškova obránce Pavol Ilko, z Prostějova přišel záložník Marek Mach. Dalšími posilami jsou Václav Dudl z Příbrami a David Kratochvíla ze Slovácka B.

Do Líšně se vrátil útočník Jan Silný, který působil i ve Zlíně.

„Přivedli jsme víc hráčů než loni, protože v minulé sezoně se náš kádr ukázal úzký. Vzhledem k množství zranění na konci neměl kdo hrát,“ popsal předseda klubu Karel Hladiš. „Chceme zase hrát do pátého místa, ať nebojujeme o sestup,“ doplnil vzápětí cíl.

Podle kapitána Líšně Michala Jeřábka se tým významně posílil.

„V první řadě bych vyzdvihl vedení a trenéra, jsou za mě kouzelníci, odvedli velkou práci ohledně posil. Není jednoduché těm hráčům nabídnout dobré podmínky, ale přišla velká zkušenost,“ oceňuje.

Naopak po dvou sezonách se překvapivě s Líšní rozloučil Adrián Čermák. Jednatřicetiletý slovenský středopolař těsně před startem nového ročníku zamířil na Vysočinu, v Jihlavě podepsal víceletý kontrakt.

„Náš nejlepší hráč odchází do Jihlavy, protože je tam víc peněz. Máme horší finanční podmínky, ale nikomu nedlužíme ani korunu,“ upozorňuje Hladiš.

Brněnský celek si ale za odchovance Slovanu Bratislava sehnal zvučnou náhradu. Z polského klubu Ruch Chorzow přivedl Jana Sedláka, který dříve také hájil barvy Zbrojovky, bohaté zkušenosti má i s nejvyšší soutěží, kde nasbíral devadesát startů.

Devětadvacetiletý Sedlák už naskočil i do dvou posledních přípravných zápasů Líšně před novou sezonou.

Trenér Valachovič kvůli zranění stále postrádá Otrísala s Mioničem.

„Vstupujeme do sezony s obrovskou pokorou, první dvě kola máme ze sféry strašidelných, Zlín jsme viděli ve Vídni, pak jedeme na Žižkov, kde se nám dlouhodobě nedaří. Doteď nevím, kde jsou možnosti našeho mužstva, můžeme překvapit, ale taky prožít zklamání. Konkurence je hodně důležitá, pokud k tomu hráči přistoupí správně, může jim pomoct,“ uvedl Valachovič.

Zlín na východě Brna nastoupí v sobotu od půl páté odpoledne. „Jsme už nažhavení hrát o body a prémie. Doufejme, že v sobotu přijde dost lidi a předvedeme důstojný výkon. Na start soutěže je to ideální soupeř, spadl z ligy. Doufám, že se na něj vytáhneme,“ přál si Jeřábek.

„Mám rád, když nás někdo pasuje do třináctého místa, že budeme bojovat o záchranu, jak jsem četl. To mě extrémně motivuje, jsme odhodlaní jít do nové sezony a rvát se nahoře,“ dodal obránce Jeřábek.