Didiba se trefil hlavou v 96. minutě, míč za záda brankáře Muchu dostal po rohovém kopu Kopečného.

Radost ševců z výhry „last minute“ byla neskutečná …

„Už jsem byl hodně unavený, ale nechal jsem tam všechno, protože to byla poslední šance. Řekl jsem si, že dám gól, nebo zemřu. Naštěstí se stalo to první a já jsem šťastný, že jsem tu branku fakt dal,“ zářil hrdina bitvy na Srbské.

Na podobné finiše nejsou příznivci Zlína z nejvyšší soutěže zvyklí. I hráči si úžasný triumf náležitě užívali. Tolik pozitivních emocí v kabině ševců dlouho nebylo.

„Bylo to šílené,“ souhlasí Didiba. „Neskutečný zápas,“ vydechl.

„Dělali jsme, co jsme mohli. Soupeř taky hrál velmi dobře, al myslím, že jsme splnili to, co po nás trenér chtěl. Odvedli jsme dobrou práci a vyhráli jsme,“ radoval se.

Ševci měli ale v hektickém závěru neskutečné štěstí. V 89. minutě měl totiž obrovskou tutovku střídající Šural. Zkušený zadák zblízka po přihrávce Kubra napálil míč pouze do břevna a rival z poslední akce moravského rivala definitivně dorazil.

„Pokud soupeř nepromění takovouto šanci, dodá vám to energii. Přesně to se i stalo. Jsem rád, že se nám nakonec povedlo skórovat,“ zářil.

Fotbalisté Zlína díky gólu v nastavení zvítězili v Brně 2:1 a opět vedou tabulku o bod před Chrudimí.

Na tři body se ale dost nadřeli. „Byl to hodně těžký zápas. Brno má v sestavě kvalitní hráče se zkušenostmi z nejvyšší soutěže. Je to adept na postup do první ligy, takže jsme rádi, že jsme to zvládli,“ pronesl.

Hosté ztratili půdu pod nohama jen čtvrt hodiny před koncem, kdy Kronus proměnil pokutový kop nařízený za faul Černína na střídajícího Smejkala. „Bylo to padesát na padesát,“ míní Didiba. „Kontakt tam byl, ale domácí hráč tomu přidal. Za mě to nebylo na penaltu, ale rozhodnutí rozhodčího respektujeme,“ tvrdí.

Sporných výroků bylo v zápase víc. Brňanům jistě vadí fauly právě Didiby, který podle nich neměl dohrát.